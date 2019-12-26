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    Окупанти сьогодні сім разів порушили режим тиші: гатили із гранатометів та кулеметів

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    Окупанти сьогодні сім разів порушили режим тиші: гатили із гранатометів та кулеметів

    Бойовики не припиняють збройних провокацій на Донбасі

    З початку сьогоднішньої доби окупанти сім разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

    Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у вечірньому зведенні.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 7 разів. ... Сьогодні, 26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Шість обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме:

    • поряд з Невельським – зі стрілецької зброї; поблизу Південного – з гранатометів різних систем;
    • двічі неподалік Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів;
    • неподалік населеного пункту Новгородське – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • поблизу населеного пункту Троїцьке – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Один обстріл з великокаліберних кулеметів противник здійснив поблизу Красногорівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

    Також в штабі ООС зазначили, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ «Станиця Луганська» здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 3900 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

    «На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму тиші», - додали в пресцентрі Об'єднаних сил.

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