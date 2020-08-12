Окупанти сьогодні відкривали вогонь біля Мар'їнки, Південного і Красногорівки



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Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували

Втрат серед українських військових немає

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушили режим припинення вогню з важкого озброєння, але тричі для провокацій українських військових застосовували стрілецьку зброю, повідомляє пресцентр штабу Операції Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності переважної більшості наших підрозділів не пролунало жодного пострілу з боку противника», - повідомили у пресцентрі.

Водночас, біля населених пунктів Мар’їнка і Південного відмічено декілька неприцільних автоматичних черг ворога зі стрілецької зброї.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці за допомогою ручного протитанкового гранатомету противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

«Загалом, від початку сьогоднішньої доби, українські військовослужбовці задокументували 3 порушення проголошеного режиму припинення вогню противником. Ці ворожі вогневі провокації не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - зазначили в штабі ООС.

До слова, очільник делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пропонує замінити поняття «особливий статус» Донбасу на «особливий режим адміністративного управління».

Раніше Кравчук назвав чотири варіанти припинення вогню на Донбасі.