Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників



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Українські військові вогонь не відкривали. Бойових втрат у ЗСУ немає

Бойовики обстрілювали українських військових зі стрілецької зброї біля Мар'їнки та Південного - речник Міноборони

Окупанти на Донбасі від початку доби станом на 12.00 двічі обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням стрілецької зброї. Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

За його словами, перша провокація сталася вночі неподалік Мар’їнки, друга — о 08.00 в районі н.п. Південного.

«Українські військові вогонь не відкривали. Бойових втрат у ЗСУ немає», - поінформував речник.

Мотузяник зауважив, що захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

Як повідомлялося, минулої доби ,11 серпня, на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації