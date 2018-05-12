Будівельник Кримського мосту впав у море і ледь не втопився

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Людину помітив військовий-окупант

В районі будівництва окупантами мосту через Керченську протоку у воду впав будівельник, якого почало відносити течією, його врятував окупаційний силовик. Про це повідомляють російські військові.

За їх даними, людину помітив військовий «спеціального моторизованого полку кримської бригади військ національної гвардії РФ» Еміль Еміров.

Силовик кинув громадянину рятувальний круг, після чого покликав на допомогу будівельників та інші військові наряди. Спільними зусиллями потерпілий був витягнутий з води; на місці йому була надана долікарська допомога. З'ясувалося, що чоловік - один з будівельників транспортного переходу - з необережності впав з опори моста.

Рядовий Еміль Еміров буде заохочений правами командира кримського з'єднання.

Нагадаємо, у Нідерландах сім компаній підозрюються правоохоронцями у порушенні санкцій Євросоюзу щодо РФ шляхом сприяння будівництву мосту з Росії до анексованого українського Криму.