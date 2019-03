Окупанти в Криму викривляють навігаційні сигнали, які використовують кораблі та літаки, - дослідження

З лютого 2016 року росіяни використали технології з дезорієнтації системи супутникової навігації GPS понад 10 тис. разів

Російські окупанти в Криму спотворює сигнал системи супутникової навігації GPS, який використовують у тому числі екіпажі кораблів і літаків.

Про це йдеться у звіті американської неурядової організації C4ADS, яка аналізує глобальні конфлікти та питання транснаціональні безпеки, передає «Голос Америки».

Так, з лютого 2016 року росіяни використали технології з дезорієнтації системи супутникової навігації GPS понад 10 тис. разів.

«Використовуючи дані наукового сенсора Міжнародної космічної станції, ми можемо ідентифікувати діяльність, яка становить значну загрозу для GPS-систем цивільних авіаліній в регіоні», - йдеться у дослідженні.

