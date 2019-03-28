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    Окупанти в Криму викривляють навігаційні сигнали, які використовують кораблі та літаки, - дослідження

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    Окупанти в Криму викривляють навігаційні сигнали, які використовують кораблі та літаки, - дослідження

    З лютого 2016 року росіяни використали технології з дезорієнтації системи супутникової навігації GPS понад 10 тис. разів

    Російські окупанти в Криму спотворює сигнал системи супутникової навігації GPS, який використовують у тому числі екіпажі кораблів і літаків.

    Про це йдеться у звіті американської неурядової організації C4ADS, яка аналізує глобальні конфлікти та питання транснаціональні безпеки, передає «Голос Америки».

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    Так, з лютого 2016 року росіяни використали технології з дезорієнтації системи супутникової навігації GPS понад 10 тис. разів.

    «Використовуючи дані наукового сенсора Міжнародної космічної станції, ми можемо ідентифікувати діяльність, яка становить значну загрозу для GPS-систем цивільних авіаліній в регіоні», - йдеться у дослідженні.

    Дослідники виявили 9883 випадки російського втручання до роботи Глобальної навігаційної супутникової системи GNSS у 10 місцях, що вплинуло на роботу навігаційних систем 1311 цивільних кораблів.

    На думку аналітиків, РФ таким чином прагне захистити військові об'єкти в Криму або президента Володимира Путіна. За даними дослідників, такі дії Росія також здійснює в Сирії в районах бойових дій.

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