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    Окупанти в Криму засудили батька шестирічної дівчинки, яку вбив хрещений

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    Батько дівчинки визнав свою провину в злочині за статтею про залишення дитини в небезпеці - Окупанти в Криму засудили батька шестирічної дівчинки, яку вбив хрещений
    Батько дівчинки визнав свою провину в злочині за статтею про залишення дитини в небезпеці

    Дитину зґвалтував і вбив «друг» батька, з яким той розпивав алкогольні напої

    Суд окупантів у Криму виніс вирок батькові шестирічної дівчинки, яка через недогляд батьків стала жертвою ґвалтівника і вбивці. Про це повідомила пресслужба  слідчого управління РФ в окупованому Криму.

    Отже, наприкінці травня в окупованому росіянами Криму трапилась така історія. Чоловік під час риболовлі на березі Північно-Кримського каналу розпивав алкоголь разом зі своїм другом.

    «Слідчий відділ по Ленінському району встановив, що п'яний батько заснув поблизу каналу, залишивши дочку наодинці з раніше судимим товаришем, - розповіли в пресслужбі Слідкома. - Зловмисник скористався цим, вчинив стосовно своєї хрещениці насильницькі дії сексуального характеру, а потім зіштовхнув її в воду, де вона потонула».

    Незабаром батько повідомив в поліцію про зникнення дівчинки, і вона була оголошена в розшук. На наступний день рятувальники знайшли тіло дитини на дні каналу. Вбивця, який раніше був судимий за крадіжки, погрози вбивства і замах на зґвалтування, під час слідчого експерименту показав, як вбивав дівчинку і визнав провину в скоєному.

    «Батько дівчинки свою провину в злочині за статтею 125 КК РФ (залишення дитини в небезпеці) повністю визнав, і з ним проведені всі необхідні слідчі дії. Рішенням Ленінського районного суду чоловік визнаний винним в інкримінованому йому злочині і засуджений до шести місяців виправних робіт. Також з його заробітної плати будуть утримуватися 10% у дохід держави», - йдеться в повідомленні.

    Вирок місцевого «суду» в законну силу не вступив і може бути оскаржений. 

    Відносно основного фігуранта кримінальної справи, обвинуваченого в скоєнні вбивства дитини, розслідування кримінальної справи триває. Йому інкримінуються насильницькі дії сексуального характеру і вбивства малолітньої.

    Теги: Крим окупанти суд діти вбивство алкоголь розслідування зґвалтування
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