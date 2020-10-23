160 зґвалтувань та знущання над дочкою: у Франції затримали педофіла
Чоловіку інкримінують сексуальне насильство над дітьми у період з 2000 до 2014 рокуУ Франції при перетині кордону заарештували 52-річного італійця, який перебуває в розшуку в Німеччині за підозрою в 160 зґвалтуваннях і сексуальних зазіханнях.
Про це повідомляє ВВС.
Підозрюваного затримали минулої п’ятниці біля Мюлуза. Його розшукували у зв’язку з нападами, в основному, на дітей його партнерів, у період з 2000 по 2014 рік. Наразі відносно нього в Німеччині порушено 122 розслідування.
Серед злочинів, у яких його підозрюють, – зґвалтування його дочки протягом кількох років.
Німецька влада вперше повідомила французьким колегам 7 жовтня про те, що підозрюваний перебрався на територію Франції.
Його місцезнаходження встановили кілька днів по тому, і затримали його 16 жовтня. Тепер він під вартою очікує екстрадиції.