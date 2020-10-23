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    У світі

    160 зґвалтувань та знущання над дочкою: у Франції затримали педофіла

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    У Франції затримали чоловіка, який за 14 років здійснив 160 зґвалтуваннь - 160 зґвалтувань та знущання над дочкою: у Франції затримали педофіла
    У Франції затримали чоловіка, який за 14 років здійснив 160 зґвалтуваннь

    Чоловіку інкримінують сексуальне насильство над дітьми у період з 2000 до 2014 року

    У Франції при перетині кордону заарештували 52-річного італійця, який перебуває в розшуку в Німеччині за підозрою в 160 зґвалтуваннях і сексуальних зазіханнях.

    Про це повідомляє ВВС.

    Підозрюваного затримали минулої п’ятниці біля Мюлуза. Його розшукували у зв’язку з нападами, в основному, на дітей його партнерів, у період з 2000 по 2014 рік. Наразі відносно нього в Німеччині порушено 122 розслідування.

    Серед злочинів, у яких його підозрюють, – зґвалтування його дочки протягом кількох років.

    Німецька влада вперше повідомила французьким колегам 7 жовтня про те, що підозрюваний перебрався на територію Франції.

    Його місцезнаходження встановили кілька днів по тому, і затримали його 16 жовтня. Тепер він під вартою очікує екстрадиції.

    розслідування зґвалтування влада
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