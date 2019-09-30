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    Окупанти вісім разів порушили перемир'я на Донбасі

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    <span>Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів</span> - Окупанти вісім разів порушили перемир'я на Донбасі
    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів

    Втрат серед українських військових немає

    Російсько-окупаційні війська станом на 19.00 понеділка, 30 вересня, 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

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    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Водяного з напрямків Пікузів та Ужівки – з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї; неподалік Опитного з напрямку Спартака – зі стрілецької зброї; поблизу Новомихайлівки з напрямку Сигнального – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: в районі Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; поблизу Шумів з напрямку «Шахта 6-7» – з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета, неподалік Новозванівки з напрямку Калинового – зі станкового протитанкового гранатомета.

    Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

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