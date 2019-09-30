Окупований Крим наздогнала нова біда: біля Керчі руйнується узбережжя



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Окупаційна влада давно припинила на цьому пляжу будь-які роботи

Узбережжя перебуває в жалюгідному стані й може не пережити зиму - ЗМІ

В окупованому Криму в селищі Аршинцеве неподалік від Керчі руйнується узбережжя.

Про це повідомило Керчь.ФМ.

Зазначається, що окупаційна влада остаточно вирішила не звертати уваги на цей пляж і вже давно припинила там будь-які роботи.

Видання зазначає, що узбережжя перебуває в жалюгідному стані й може не пережити зиму.

«Підпірні стінки продовжують руйнуватися, тріснули сходи, які також можуть не пережити зиму й обвалитися, сильно повзе дорога в районі куточка відпочинку», – йдеться в матеріалі.

Як повідомлялося, раніше в мережі показали, як окупанти вбивають Крим, варварськими методами видобуваючи пісок із найглибшого озера півострова – Донузлава.