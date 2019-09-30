Окупований Крим наздогнала нова біда: біля Керчі руйнується узбережжя
Окупаційна влада давно припинила на цьому пляжу будь-які роботи
Узбережжя перебуває в жалюгідному стані й може не пережити зиму - ЗМІ
В окупованому Криму в селищі Аршинцеве неподалік від Керчі руйнується узбережжя.
Про це повідомило Керчь.ФМ.
Зазначається, що окупаційна влада остаточно вирішила не звертати уваги на цей пляж і вже давно припинила там будь-які роботи.
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Видання зазначає, що узбережжя перебуває в жалюгідному стані й може не пережити зиму.
«Підпірні стінки продовжують руйнуватися, тріснули сходи, які також можуть не пережити зиму й обвалитися, сильно повзе дорога в районі куточка відпочинку», – йдеться в матеріалі.
Як повідомлялося, раніше в мережі показали, як окупанти вбивають Крим, варварськими методами видобуваючи пісок із найглибшого озера півострова – Донузлава.