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    Окупанти влаштували геноцид маріупольців – мер

    Ворог більше добу обстрілює Маріуполь, є факти знищення житлових будинків та інфраструктури. - Окупанти влаштували геноцид маріупольців – мер
    Ворог більше добу обстрілює Маріуполь, є факти знищення житлових будинків та інфраструктури.
    фото з відкритих джерел

    Російські війська відрізали портове місто від залізничного сполучення

    Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що ворожі війська Росії, які себе називають «освободітєлямі», влаштували геноцид маріупольців. Про це сьогодні він розповів в ефірі українського ТБ, повідомляє «Главком».

    «Вони знищують нас як націю. Системно працюють по критично важливій інфраструктурі міста, знищують найцінніше, що є у маріупольців: б’ють по житловим кварталам, школам, дитячим садочкам», – зазначив мер.

    За його словами, більше добу окупант обстрілює Маріуполь.

    «Триває системна блокада Маріуполя. Ворог намагається залишити місто від електропостачання, наразі перебито залізничне сполучення, позбавивши можливості мешканців на евакуацію та розстріляли локомотиви… Іде геноцид маріупольців», – заявив Бойченко.

    Згідно з ранішніх зведень Генерального штабу ЗСУ, на Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.

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    Теги: Маріуполь війна #stoprussia
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    Окупанти влаштували геноцид маріупольців – мер