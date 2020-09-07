Окупанти ввели жорсткі обмеження на подачу води у Криму



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Окупований Крим потерпає від браку води

Питну воду можна буде набрати лише у певні години двічі на добу

У понеділок, 7 вересня, в окупованому Росією Криму розпочався третій, наджорсткий, етап обмежень подачі води через посуху і обміління водоймищ. Відтепер питну воду подаватимуть по годинах.

Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Жорсткі обмеження почалися в Сімферополі, а також у Бахчисарайському та Сімферопольському районах.

Питну воду можна буде набрати з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00.

Представники окупаційної влади на місцях очікують, що зниження споживання води до 100 тисяч кубометрів на добу замість 160 тисяч кубометрів.

Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.