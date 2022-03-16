Окупанти знищують авто та вивозять техніку з Чорнобиля

Загалом у місті залишилося біля 300 людей

У Чорнобилі на Київщині російські окупанти пограбували всі офіси підприємств, розташовані у місті.

Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку та спецодяг, заявив 16 березня голова громадської ради Держагентства з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

«Вісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але знищили увесь автотранспорт, що лишився на території підприємств. Схоже на те, що вилучають комп'ютери, щоб добратися до документації», – написав він у Facebook.

Світла у Чорнобилі немає.

Нагадаємо, на захопленій окупантами ЧАЕС почався ремонт пошкоджених ліній електропередач.

Роботи, що почалися ввечері 10 березня, дозволили відремонтувати одну секцію, але зовнішнє електропостачання все ще було відключено, що вказує на те, що в інших місцях все ще є пошкодження.

У відомстві додали, що ремонтні роботи будуть продовжені, попри складну ситуацію за межами території АЕС.

Також стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ має намір приїхати у Київ.

Читайте також: