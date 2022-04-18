Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 18 квітня

У Херсонській області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині.

Дніпропетровщина

Ворог влучив по інфраструктурному об’єкту у Синельниківському районі, двоє постраждалих. І також «прильоти» у Павлоградському районі, пошкоджено залізничну інфраструктуру. Попередньо, без постраждалих.

Харків

Нічні обстріли міста продовжилися у різних районах, наявність постраждалих ще встановлюється. По області увечері окупанти обстріли Лозову, постраждалих немає. За останніми зведеннями за добу в Харківській області поранено 24 особи, п’ятеро загинули.

Луганщина

Росіяни вдарили по спорткомплексу «Олімп» в Кремінній, площа займання понад дві тис. кв. м. У Лисичанську обстріляли відділок патрульного поліції, поранені поліцейські доправлені до лікарні.

Крім того, у інших містах області спалахнули 15 житлових будинків. Постраждали житлові масиви й в Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доправлено до лікарні в Сєвєродонецьку. Щонайменше двоє вбитих російською армією та четверо постраждалих осіб внаслідок обстрілу міста Золоте.



Донеччина

Вночі ракетний обстріл Краматорська, є руйнування інфраструктури, інформація по постраждалим уточнюється. Обстріли Вугледару, Авдіївки, Мар'їнки, Торецька з артилерії і градів. Є руйнування та поранені серед цивільних. Кількість і ступінь важкості уточнюється. Маріуполь без змін.

Херсонщина

Вибухи та обстріли на території всієї області. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.

Миколаївщина

Із ночі триває повітряна тривога. Зранку були обстріли міста, за попередніми даними горить камиш. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ситуація контрольована.

Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

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