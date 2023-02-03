Окупанти зруйнували «Епіцентр» у Херсоні: подробиці

Окупанти вчергове потужно вдарили артилерією по Херсону сьогодні вночі

Торговельний центр «Епіцентр» у Херсоні, що розташований на Бериславському шосе, 17 повністю згорів унаслідок нічного обстрілу міста російськими окупантами. Потужний артилерійський обстріл спричинив масштабну пожежу, яка охопила всю будівлю. Про це повідомила компанія «Епіцентр К».

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«Дуже боляче усвідомлювати, що ми втратили місце, де працювали багато років (…) За одну ніч воно перетворилося на згарище. Сотні людей втратили своє місце роботи, а ще тисячі тепер не матимуть можливості забезпечити себе найважливішими товарами», – прокоментував в. о. директора ТЦ Денис Литвинов.

«Працівники пожежної безпеки міста та працівники компанії доклали героїчних зусиль для подолання вогню, але локалізувати пожежу не вдалося через влучання в джерело газопостачання (феєрверків не було, то фейк)», – зазначила у себе на сторінці у Facebook керівниця PR-департаменту «Епіцентр К» Юлія Чудновець.

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Співробітникам торговельного центру, що залишилися без роботи, компанією буде надано необхідну підтримку, наголосили в компанії.

«У регіонах, де тривають обстріли та активні бойові дії, робота стратегічних торгових мереж – це необхідна умова для життя людей. Попри ризики та фінансові втрати ми продовжуємо працювати, бо розуміємо, що це наша гуманітарна місія», – розповів в. о. директора з роздрібної торгівлі «Епіцентр К» Дмитро Танько.

Нагадаємо, роботу ТЦ «Епіцентр» у Херсоні було відновлено після деокупації міста. Об'єкти мережі продовжують роботу, де це можливо. Компанія також висловила готовність відбудовувати зруйновані об'єкти мережі.

Унаслідок бойових дій три торгових центри мережі – у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені. Ще частина об’єктів мережі «Епіцентр» була вимушена припинити роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами

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Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. За словами представників торговельної мережі, загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 1 млрд грн.

Нагадаємо, група компаній «Епіцентр», яка контролюється народним депутатом Олександром Герегою та його дружиною Галиною, виставила на продаж земельну ділянку площею 1,6885 га. Цільове призначення ділянки: будівництво, експлуатація та обслуговування торговельного центру.