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Окупанти зруйнували «Епіцентр» у Херсоні: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Окупанти зруйнували «Епіцентр» у Херсоні: подробиці
Унаслідок обстрілу міста російськими окупантами знищено ще один ТЦ
фото:www.facebook.com/Uliya.Chudnovets

Окупанти вчергове потужно вдарили артилерією по Херсону сьогодні вночі

Торговельний центр «Епіцентр» у Херсоні, що розташований на Бериславському шосе, 17 повністю згорів унаслідок нічного обстрілу міста російськими окупантами.  Потужний артилерійський обстріл спричинив масштабну пожежу, яка охопила всю будівлю. Про це повідомила компанія «Епіцентр К».

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«Дуже боляче усвідомлювати, що ми втратили місце, де працювали багато років (…) За одну ніч воно перетворилося на згарище. Сотні людей втратили своє місце роботи, а ще тисячі тепер не матимуть можливості забезпечити себе найважливішими товарами», – прокоментував в. о. директора ТЦ Денис Литвинов.

«Працівники пожежної безпеки міста та працівники компанії доклали героїчних зусиль для подолання вогню, але локалізувати пожежу не вдалося через влучання в джерело газопостачання (феєрверків не було, то фейк)», – зазначила у себе на сторінці у Facebook керівниця PR-департаменту «Епіцентр К» Юлія Чудновець.

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Співробітникам торговельного центру, що залишилися без роботи, компанією буде надано необхідну підтримку, наголосили в компанії.

«У регіонах, де тривають обстріли та активні бойові дії, робота стратегічних торгових мереж – це необхідна умова для життя людей. Попри ризики та фінансові втрати ми продовжуємо працювати, бо розуміємо, що це наша гуманітарна місія», – розповів в. о. директора з роздрібної торгівлі «Епіцентр К» Дмитро Танько.

Нагадаємо, роботу ТЦ «Епіцентр» у Херсоні було відновлено після деокупації міста. Об'єкти мережі продовжують роботу, де це можливо. Компанія також висловила готовність відбудовувати зруйновані об'єкти мережі.

Унаслідок бойових дій три торгових центри мережі  – у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені. Ще частина об’єктів мережі «Епіцентр» була вимушена припинити роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами

Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. За словами представників торговельної мережі, загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 1 млрд грн.

Нагадаємо, група компаній «Епіцентр», яка контролюється народним депутатом Олександром Герегою та його дружиною Галиною, виставила на продаж земельну ділянку площею 1,6885 га. Цільове призначення ділянки: будівництво, експлуатація та обслуговування торговельного центру.

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Теги: відео втрати Forbes робота Facebook рейтинг обстріл будівництво окупанти

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