Офіс президента перетворився на частину мафіозного угрупування Татарова

Татаров робить все, щоб залякати Микитася, змусити його відмовитися від показів у НАБУ

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Микитась, обвиняемый в коррупции владелец компании Укрбуд, дал показания на соучастника преступления - бывшего юриста Укрбуда Олега Татарова, ныне – заместителя главы Офиса президента.

Вот фотографии, которые показывают насколько близки были Микитась и Татаров – они вместе семьями проводили каждый Новый год. Вот на фото Микитась и Татаров встречают 2016-й год на Кубе. 2019-й они встречали в Мексике. Все делали вместе, а сидит почему-то только один.

И Татаров начал прессовать Микитася, используя свои связи в Нацполиции. Ведь ближайший друг, земляк, соавтор научных публикаций Татарова – начальник Главного следственного управления Нацполиции Цуцкиридзе.

Микитася Шевченковский суд посадил под арест 31 декабря в 22.30 вечера! А в ночь с 4 на 5 января Микитасю не дали спать – его вывезли из изолятора временного содержания МВД, возили всю ночь и затем утром вернули в камеру. Татаров делает все, чтобы запугать Микитася, заставить его отказаться от показаний в НАБУ. Заставить скрыть, что они с Микитасем были очень близки, что все делали вместе, что именно. Татаров обеспечивал «крышу» и обещал «отмазать» от любых проблем, и потому раньше они вместе встречали Новый год в тёплых краях.

Теперь Татаров получил «крышу» в ОП, его подельник Цуцкиридзе – в МВД, и они кошмарят любого, кто пытается разоблачить эту мафиозную группировку.

Одновременно назначенный Татаровым через Офис президента исполняющий обязанности главы Госбюро расследований Алексей Сухачев открыл дело о якобы незаконном выдвижении подозрения Татарову! То есть Татаров собирается засудить детективов и прокуроров, который этого продажного и аморального афериста, решили вывести на чистую воду. Офис президента – теперь тоже часть мафиозной группировки Татарова. Татаров снова нашёл себе тёплое место – думаю, что сольёт он нынешних покровителей также как пытается уничтожить Микитася.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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