Татаров робить все, аби залякати Микитася. Відомий журналіст оприлюднив деталі скандальної справи

Микитась і Татаров зустрічають 2016-й рік на Кубі

Микитась і Татаров зустрічають 2016-й рік на Кубі

Микитась та Татаров разом сім’ями проводили кожен Новий рік

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров почав пресувати власника будівельної фірми «УкрБуд», екснардепа Максиму Микитася, використовуючи свої зв’язки в Нацполіції. Адже найближчий друг і співавтор наукових публікацій Татарова – начальник Головного слідчого управління Нацполіціі Цуцкірідзе. Про це повідомив відомий журналіст Юрій Бутусов.

«Тепер Татаров отримав «кришу» в ОП, його подільник Цуцкірідзе – у МВС, і вони кошмарять будь-якого, хто намагається викрити це мафіозне угруповання», – написав Бутусов.

Журналіст нагадав, що Шевченківський суд посадив Микитася під арешт 31 грудня у 22.30. За словами Бутусова, в ніч із 4 на 5 січня Микитасю не дали спати – його вивезли з ізолятора тимчасового утримання МВС, возили всю ніч і потім вранці повернули в камеру.

«Татаров робить усе, щоби залякати Микитася, змусити його відмовитися від показань у НАБУ. Змусити приховати, що вони були дуже близькі, що все робили разом, що саме Татаров забезпечував «кришу», фальсифікацію експертиз у кримінальних справах, обіцяв «відмазати» від будь-яких проблем, і тому раніше вони разом зустрічали Новий рік у теплих краях», – розповів журналіст.

За його словами, виконувач обов’язків глави Госбюро розслідувань Олексій Сухачов, якого призначив сам Татаров через Офіс президента, відкрив справу про нібито незаконне висунення підозри Татарову.

«Татаров збирається засудити детективів і прокурорів, які цього продажного й аморального афериста вирішили залучити до відповідальності. Офіс президента тепер теж частина мафіозного угрупування Татарова. Татаров знову знайшов собі тепле місце: думаю, що він зіллє нинішніх заступників також, як намагається знищити Микитася», – добав він.

Бутусов також оприлюднив фотографії, які показують наскільки близькі були Микитась та Татаров – вони разом сім’ями проводили кожен Новий рік.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

Нещодавно фігурантом цієї справи став заступник Офісу президента Олег Татаров. Наразі відомо, що Антикорупційна прокуратура проситиме для Татарова арешт і заставу в 10 мільйонів.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.

Максим Микитась – один з найвідоміших в Україні девелоперів – ексспіввласник компанії «Укрбуд девелопмент» і колишній депутат Верховної Ради 8 скликання.

Обраний влітку 2016 року на проміжних виборах за округом №206 (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець. Член депутатської групи «Воля народу» з 2017 року, до того був позафракційним. Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. У 2010-2016 роках – президент державної будівельної корпорації «Укрбуд».

З 2014 до 2015 року був депутатом Київської міської ради, був обраний за списком партії «УДАР» як безпартійний. Був заступником голови комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 206 округу (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець