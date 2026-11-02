Росія почала застосовувати нові дрони «Гербера-2»

Модернізований безпілотник здатний долати до 1200 км і нести бойову частину вагою до 25 кг

Російські війська почали застосовувати збільшену версію безпілотника «Гербера», який спочатку використовували переважно як хибну ціль для перевантаження української протиповітряної оборони. Новий БпЛА «Гербера-2» отримав потужніший двигун, удосконалену електроніку та збільшену дальність польоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, нова модифікація має розмах крил три метри та довжину фюзеляжу 2,6 метра. Завдяки паливному баку об'ємом 63 літри безпілотник може долати відстань до 1200 км.

У дослідженому зразку виявили осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг та додаткові мішки із запалювальною сумішшю. Водночас, за заявленими російською стороною характеристиками, дрон здатний переносити бойову частину масою до 25 кг.

Для забезпечення стабільності під час маневрування паливний бак розділили на окремі секції. Безпілотник оснащений двоциліндровим двотактним двигуном, конструкція якого фактично відповідає половині двигуна російської «Герані-2». Його виробництво локалізували в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані.

У ГУР зазначають, що росіяни поступово ускладнювали конструкцію «Гербери». Якщо перші версії були відносно дешевими апаратами з модифікаціями «Розвідник» і «Камікадзе», то згодом їх почали оснащувати обладнанням, характерним для дорожчих ударних безпілотників.

Зокрема, «Гербера-2» отримала оновлений польотний контролер, 12-канальну супутникову навігаційну систему «Комета», mesh-модем китайської компанії Shenzhen Sinosun Technology та блок обробки відео «Сосиска» на основі китайського мікрокомп'ютера Coke Pi.

У дослідженому апараті також виявили подвійну IP-камеру, встановлену над паливним баком для виявлення дронів-перехоплювачів. Крім того, розвідка встановила існування модифікацій із курсовими камерами та камерами на трьохосьових підвісах.

Найбільше електронних компонентів нового безпілотника походять із Китаю та США. У дослідженому зразку ідентифікували вісім компонентів китайських виробників і чотири – американських.

Окрему увагу українська розвідка звернула на загрозу застосування модернізованих дронів за межами України. Збільшена дальність польоту дозволяє російським військам використовувати їх на значно більшій відстані від місць запуску.

Раніше «Главком» повідомляв про появу збільшеної версії російського дрона «Гербера». У серпні 2026 року фахівець із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов Флеш показав фотографії нового безпілотника. Він зазначив, що апарат значно більший за попередні модифікації та потребує додаткового дослідження.

Крім того, «Главком» писав про виявлення російської «Гербери» в повітряному просторі Литви. У вересні 2026 року такий безпілотник збили винищувачі НАТО. Президент Литви Гітанас Науседа припустив, що дрон міг прямувати до України, але змінив маршрут під впливом засобів радіоелектронної боротьби.