Україна вперше переробила понад 40% урожаю ріпаку – рекорд галузі

«Укроліяпром»: експорт ріпакової олії за сезон зріс у 2,5 раза, а валютна виручка – більш ніж утричі

Україна за підсумками маркетингового року 2025/2026 вперше в історії переробила всередині країни понад 40% урожаю ріпаку – підприємства опрацювали понад 1,3 млн тонн насіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на асоціацію «Укроліяпром».

Абсолютний рекорд переробки

За даними асоціації, показник у 42% від загального врожаю є найвищим за всю історію спостережень. Водночас експорт ріпаку як сировини скоротився майже на 39% – із 3,1 млн тонн до 1,9 млн тонн. За словами генерального директора «Укроліяпрому» Степана Капшука, така динаміка засвідчує перехід галузі від продажу сировини до переробки на місці.

Чому змінилася структура ринку

Ключовою причиною зрушення стало запровадження з 4 вересня 2025 року 10-відсоткового вивізного мита на насіння ріпаку та сої. Мито мало на меті залишити сировину в країні та дати роботу українським переробним підприємствам. Право експортувати вирощену продукцію без сплати мита зберегли лише виробники, які самостійно вирощують ріпак і сою – нововведення торкнулося передусім трейдерів-посередників, що й підштовхнуло частину сировини до переорієнтації на внутрішню переробку.

Скільки заробила Україна на готовій продукції

Зростання переробки одразу позначилося на експорті готової продукції. За сезон поставки ріпакової олії за кордон зросли у 2,5 раза – до 520 тис. тонн, а валютна виручка збільшилася більш ніж утричі, до $588 млн. За перші шість місяців 2026 року темпи були ще вищими: експорт ріпакової олії зріс майже у 10 разів, а валютні надходження перевищили $208 млн – це майже в 11 разів більше показника за аналогічний період минулого року.

За підсумками 2025 року виробництво ріпакової олії в Україні досягло 380,47 тис. тонн, що вдвічі перевищує показники 2021 року. Зросли також обсяги виробництва ріпакового шроту.

В асоціації зазначають, що вперше українські переробні підприємства працювали з ріпаком практично весь сезон, а не лише в період збору врожаю. Це дало змогу отримувати більше доданої вартості від експорту готової продукції замість продажу сировини.

Світові ціни продовжують зростати

Тим часом світові котирування на ріпак також ідуть вгору: на біржі Euronext ціна досягла дворічного максимуму – 557,25 євро за тонну. На це вплинули подорожчання нафти, несприятливі погодні умови в Європі, а також обмеження експорту української сировини через російські атаки на портову інфраструктуру. За таких умов внутрішня переробка дає Україні змогу нарощувати валютні надходження саме за рахунок продукції з вищою доданою вартістю, а не сировини.

Нагадаємо, раніше уряд затвердив механізм, який дозволяє агровиробникам та сільгоспкооперативам експортувати вирощені ними сою та ріпак без сплати вивізного мита – за умови підтвердження походження товару Торгово-промисловою палатою.