Олімпійський чемпіон Абраменко повернувся до України

Спортсмен прибув до Києва рейсом з Амстердама

Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко прилетів в Україну з південнокорейського Пхьончхана. Про це повідомляє Громадське з міжнародного аеропорту «Бориспіль». Спортсмен прибув до Києва рейсом з Амстердама разом із рештою української делегації. Єдиного медаліста від України в аеропорту