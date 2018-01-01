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    Олімпійський чемпіон Абраменко повернувся до України

    Спортсмен прибув до Києва рейсом з Амстердама
    Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко прилетів в Україну з південнокорейського Пхьончхана. Про це повідомляє Громадське з міжнародного аеропорту «Бориспіль». Спортсмен прибув до Києва рейсом з Амстердама разом із рештою української делегації. Єдиного медаліста від України в аеропорту
    • Сьогодні, 01:17
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    Спортсмен прибув до Києва рейсом з Амстердама

    Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко прилетів в Україну з південнокорейського Пхьончхана.

    Про це повідомляє Громадське з міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    Спортсмен прибув до Києва рейсом з Амстердама разом із рештою української делегації. Єдиного медаліста від України в аеропорту зустрічали десятки вболівальників та журналістів.

    18 лютого українець Олександр Абраменко здобув першу золоту медаль на зимових Олімпійських Іграх у Південній Кореї у повітряній акробатиці. Це також перша за всю історію України олімпійська медаль у фристайлі.

    Нагадаємо, що Абраменко передав в Олімпійський музей в Лозанні одну з лиж, на яких став чемпіоном в Пхьончхані-2018.

    Як відомо, Володар «золота» в Пхьончхані Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають по 50 тисяч доларів призових від українського бізнесмена Павла Фукса.

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    Київ спорт Олександр Абраменко
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