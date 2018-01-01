Олімпійський чемпіон Абраменко повернувся до України
- Сьогодні, 01:17
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Спортсмен прибув до Києва рейсом з Амстердама
Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко прилетів в Україну з південнокорейського Пхьончхана.
Про це повідомляє Громадське з міжнародного аеропорту «Бориспіль».
Спортсмен прибув до Києва рейсом з Амстердама разом із рештою української делегації. Єдиного медаліста від України в аеропорту зустрічали десятки вболівальників та журналістів.
18 лютого українець Олександр Абраменко здобув першу золоту медаль на зимових Олімпійських Іграх у Південній Кореї у повітряній акробатиці. Це також перша за всю історію України олімпійська медаль у фристайлі.
Нагадаємо, що Абраменко передав в Олімпійський музей в Лозанні одну з лиж, на яких став чемпіоном в Пхьончхані-2018.
Як відомо, Володар «золота» в Пхьончхані Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають по 50 тисяч доларів призових від українського бізнесмена Павла Фукса.
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