Онищенко перебуває в німецькій в’язниці в очікуванні рішення про екстрадицію, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про вихід Онищенка з в’язниці під заставу поки не йдеться

Німецькі правоохоронці затримали колишнього депутата Олександра Онищенка, який переховується від українського слідства, зараз він перебуває у в’язниці в очікуванні рішення про екстрадицію.

Про це повідомляє DW з посиланням на німецьку прокуратуру.

Як зазначає видання, ЗМІ помилково повідомили, що Онищенка затримали у місті Аахен. Насправді його затримали в містечку Ахім поблизу Бремена на півночі країни.

«На підставі запиту України про екстрадицію щодо 50-річного українця Вищим земельним судом Ольденбурга був виданий ордер на екстрадиційний арешт», — заявили в прокуратурі, але відмовились назвати прізвище затриманого.

Водночас видання стверджує, що джерела видання у правоохоронних органах України підтверджують, що це саме Онищенко.

У прокуратурі розповіли, що чекають на правову позицію адвокатів колишнього депутата-втікача, після чого суд вирішуватиме, чи видаватиме його Україні. Тривалість юридичних процедур щодо екстрадиції у прокуратурі прогнозувати не беруться.

Також у відомстві розповіли, що про вихід Онищенка з в’язниці під заставу поки не йдеться.

Нагадаємо, у вівторок ЗМІ повідомили, що німецькі правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Натомість поліція Аахена не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання не проводили.

У липні 2018 року НАБУ повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.

За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 млрд грн з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 млн.

У розшуку в Україні Онищенко – з 2016 року. Сам Онищенко нібито перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобування» колишнього народного депутата Олександра Онищенка у грудні можуть екстрадувати з Іспанії в Україну.

Натомість сам Онищенко нещодавно заявив, що може повернутися до України в грудні.