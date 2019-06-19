ООН сама себе розкритикувала за політику в М’янмі



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Уряд М’янми почав систематично переслідувати народність рохінджа в серпні 2017 року

Доповідь ООН ставить організації в провину неспроможність побачити наближення геноциду мусульманського населення М’янми

Внутрішня доповідь ООН щодо результатів діяльності в М’янмі за останні 10 років піддає критиці систематичні прорахунки і дисфункціональність організації в політиці щодо цієї країни південносхідної Азії. Про це пише видання The Guardian.

Причиною появи доповіді, яка була розроблена під егідою Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, стала неспроможність організації правильно проаналізувати перші ознаки початку масового переслідування мусульманської народності рохінджа в М’янмі.

Серед прорахунків ООН - неспроможність налагодити співпрацю своїх окремих спеціалізованих організацій у відповідній країні південносхідної Азії, що призвело до постійної конкуренції, а також неспроможність налагодити відносини довіри із урядом М’янми; суперечливе і неповне інформування центрального відомства про те, що відбувається в країні.

Уряд М’янми почав систематично переслідувати народність рохінджа в серпні 2017 року. Жертвами відповідної політики, яку ООН характеризувала як геноцид, стали тисячі убитих людей.

Більше 700 тисяч осіб народності рохінджа були змушені тікати в сусідній Бангладеш проти переслідування. ООН публічно засуджувала переслідування, проте непублічно продовжувала підтримувати контракти із урядом М’янми, як стверджують автори доповіді, що буде опублікована цього тижня.