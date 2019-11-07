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    У фіналі війни Росія виплачуватиме Україні компенсації – Кулеба

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    <span>Зруйнований російськими бойовиками житловий будинок у місті Шахтарськ, 21 грудня 2014 року</span> - У фіналі війни Росія виплачуватиме Україні компенсації – Кулеба
    Зруйнований російськими бойовиками житловий будинок у місті Шахтарськ, 21 грудня 2014 року
    Фото: AFP

    Наразі Україна продовжує залучати кошти ЄС на відновлення визволеної частини Донецької та Луганської областей

    Фінал війни на Донбасі полягатиме в тому, що Російська Федерація відновить зруйновані території або виплатить Україні компенсації. Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає у Twitter журналіст Євген Солонина.

    Кулеба підкреслив, що Україна продовжує залучати кошти Європейського союзу на відновлення визволеної частини Донецької та Луганської областей.

    «Бо там і до 2014 мало що робилося. Але впевнений: фінал нашої війни з Росією полягатиме в тому, що вона відновлюватиме окуповані території або виплачуватиме компенсації», - заявив він.

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    Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі ток-шоу «Право на владу» заявив, що Росія повинна буде виплатити Україні репарації після деокупації Донбасу. У відповідь на це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що РФ може виділити гроші на відбудову Донбасу, проте це залежить від того, яким шляхом піде врегулювання в регіоні.

     

    Росія бойовики на Донбасі Донбас війна гроші Україна окуповані території Дмитро Кулеба
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