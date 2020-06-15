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    На Буковині зафіксували ще понад 40 випадків коронавірусу

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    На Буковині зафіксували ще 43 випадки коронавірусу - На Буковині зафіксували ще понад 40 випадків коронавірусу
    На Буковині зафіксували ще 43 випадки коронавірусу

    Також від нової коронавірусної інфекції одужали ще 18 пацієнтів

    Увечері неділі, 14 червня, у Чернівецькій області наявність нового типу коронавірусу Covid-19 підтвердили в іще 43 людей.

    Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook.

    Впродовж доби лабораторний центр дослідив 376 нових зразків.

    Також від нової коронавірусної інфекції одужали ще 18 пацієнтів.

    «Вони двічі отримали негативний результат тестів», - зазначив посадовець.

    Водночас за даними Чернівецької ОДА від 14 червня, від ускладнень Covid-19 померла 68-річна чернівчанка, яка мала важку двобічну пневмонію та супутні захворювання, зокрема комбіновану ревматичну ваду серця. Також раніше вона перенесла операцію з приводу раку молочної залози.

    Загалом від початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 3 964 людини. Серед них 164 пацієнти померли від ускладнень захворювання, тоді як 1 253 - одужали. 

    У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 47 випадків інфікування коронавірусом, кількість хворих сягнула 3921.

    Станом на вечір 12 червня в Чернівецькій області підтвердили ще 38 випадків коронавірусної інфекції. За добу 11 червня було зафіксовано таку ж кількість хворих,  10 червня на Буковині підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом.

    Чернівецька область Facebook хвороби коронавірус
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