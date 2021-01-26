Оперативні дані МОЗ. В Україні другу добу менше 3 тисяч нових хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 1197107 осіб

За минулу добу, 25 січня, в Україні було виявлено 2 779 нових хворих на коронавірус. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зазначимо, що другу добу поспіль МОЗ фіксує різкий спад захворювання на коронавірус.

Також за минулу добу госпіталізували з ковідом 891 особу. Від ускладнень хвороби померло 133 людини. Вчора одужало – 12 538 осіб. Також учора на ковід захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників.

Здійснено тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 197 107 осіб;

одужало – 965 835 осіб;

летальних випадків – 22 057;

проведено ПЛР-тестувань – 6 125 257.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 375 випадків;

Вінницька область – 53 випадки;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 108 випадків;

Донецька область – 46 випадків;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 103 випадки;

Запорізька область – 276 випадків;

Івано-Франківська область – 255 випадків;

Київська область – 78 випадків;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 56 випадків;

Львівська область – 167 випадків;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 211 випадків;

Полтавська область – 100 випадків;

Рівненська область – 81 випадок;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 207 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 15 випадків;

Черкаська область – 122 випадки;

Чернівецька область – 192 випадки;

Чернігівська область – 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як стверджує глава уряду Денис Шмигаль, Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин. Він обіцяє, що найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини.

За минулу добу, 24 січня, в Україні було виявлено 2 516 нових хворих на коронавірус. Це на 1399 людей менше, ніж попередньої доби, коли було виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. І це мінімум з 14 вересня, коли було підтверджено 2 462 випадки.



