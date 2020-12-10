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    Керівник «коронавірусного» шпиталю розповіла про психологічні проблеми, які виникають у хворих та медиків

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    Ми зрозуміли, що психолог має працювати не лише з пацієнтами, але, у першу чергу, з персоналом, з лікарями, &ndash; каже Мостепан - Керівник «коронавірусного» шпиталю розповіла про психологічні проблеми, які виникають у хворих та медиків
    Ми зрозуміли, що психолог має працювати не лише з пацієнтами, але, у першу чергу, з персоналом, з лікарями, – каже Мостепан
    Фото з відкритих джерел

    «Хворі знімають кисневі маски, бо їм здається, що у них все добре»

    Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла, як психологи допомагають перенести високе моральне навантаження на медичний персонал та пацієнтів під час лікування коронавірусу.

    В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що їхній психолог працює з хворими та всім персоналом.

    «Адже спочатку було трохи паніки, страхів, депресивних станів. Тому ми зрозуміли: психолог має працювати не лише з пацієнтами, але, у першу чергу, з персоналом, з лікарями. Якщо ж ми бачимо підвищену стурбованість пацієнта, обов’язково залучаємо психолога», – пояснила лікарка.

    Крім того, Мостепан зазначила, що «у пацієнта нема контакту з родичами, вони можуть лише передати передачу через санітарів».

    «Родичі спілкуються тільки у телефонному режимі. Але у реанімації ми не дозволяємо користуватися телефоном, тому що хворі знімають маски, падає сатурація, бо їм здається, що у них все добре, а насправді ми бачимо показники, що не добре. Філософія нашого закладу у тому, щоб людям, які потрапили у цю біду, допомогти не лише вилікуватися, а й пережити все це більш спокійно і вийти з лікарні», – наголосила фахівчиня.

    Нагадаємо, що психотерапевт Ірина Демеркова дала поради людям, які панічно бояться захворіти на коронавірус.

    Також, Демеркова розповіла про розлади, спровоковані пандемією.

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    Теги: Психоаналiз філософія коронавірус Ірина Демеркова Тетяна Мостепан
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