У США за останню добу встановили антирекорд смертей від коронавірусу
В Сполучених Штатах вперше було зареєстровано більше трьох тисяч смертей від вірусу за один день
США встановили антирекорд за смертністю від коронавірусу.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власну статистику.
Всього за останні 24 години хворобу було виявлено у 220 225 осіб – США залишаються на першому місці в світі за кількістю хворих і померлих.
За даними американського видання, в Сполучених Штатах вперше було зареєстровано більше трьох тисяч смертей від вірусу за один день.
Так, 9 грудня 3011 американців померли в результаті зараження коронавірусом.
Попередній антирекорд був встановлений минулого тижня, коли за добу було зафіксовано 2760 смертей.
Відзначається, що такі високі цифри по летальних наслідків в країні в останній раз були ще в квітні.
У той же час, портал Worldometers повідомляє про 225,185 нових випадків зараження і 3225 померлих від коронавірусу за останню добу.
З початку пандемії Covid-19 в США виявили у 15 819 786 осіб, кількість померлих наближається до 300 тисяч.
Влада США обіцяє, що масова вакцинація в країні почнеться до кінця 2020 року.
Медична влади США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna.