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    У світі

    У США за останню добу встановили антирекорд смертей від коронавірусу

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    У США за останню добу встановили антирекорд смертей від коронавірусу - У США за останню добу встановили антирекорд смертей від коронавірусу
    У США за останню добу встановили антирекорд смертей від коронавірусу

    В Сполучених Штатах вперше було зареєстровано більше трьох тисяч смертей від вірусу за один день

    США встановили антирекорд за смертністю від коронавірусу.

    Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власну статистику.

    Всього за останні 24 години хворобу було виявлено у 220 225 осіб – США залишаються на першому місці в світі за кількістю хворих і померлих.

    За даними американського видання, в Сполучених Штатах вперше було зареєстровано більше трьох тисяч смертей від вірусу за один день.

    Так, 9 грудня 3011 американців померли в результаті зараження коронавірусом.

    Попередній антирекорд був встановлений минулого тижня, коли за добу було зафіксовано 2760 смертей.

    Відзначається, що такі високі цифри по летальних наслідків в країні в останній раз були ще в квітні.

    У той же час, портал Worldometers повідомляє про 225,185 нових випадків зараження і 3225 померлих від коронавірусу за останню добу.

    З початку пандемії Covid-19 в США виявили у 15 819 786 осіб, кількість померлих наближається до 300 тисяч.

    Влада США обіцяє, що масова вакцинація в країні почнеться до кінця 2020 року.

    Медична влади США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna.

    Теги: здоров'я США вакцинація коронавірус
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