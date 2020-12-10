У США за останню добу встановили антирекорд смертей від коронавірусу

В Сполучених Штатах вперше було зареєстровано більше трьох тисяч смертей від вірусу за один день

США встановили антирекорд за смертністю від коронавірусу.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власну статистику.

Всього за останні 24 години хворобу було виявлено у 220 225 осіб – США залишаються на першому місці в світі за кількістю хворих і померлих.

За даними американського видання, в Сполучених Штатах вперше було зареєстровано більше трьох тисяч смертей від вірусу за один день.

Так, 9 грудня 3011 американців померли в результаті зараження коронавірусом.

Попередній антирекорд був встановлений минулого тижня, коли за добу було зафіксовано 2760 смертей.

Відзначається, що такі високі цифри по летальних наслідків в країні в останній раз були ще в квітні.

У той же час, портал Worldometers повідомляє про 225,185 нових випадків зараження і 3225 померлих від коронавірусу за останню добу.

З початку пандемії Covid-19 в США виявили у 15 819 786 осіб, кількість померлих наближається до 300 тисяч.

Влада США обіцяє, що масова вакцинація в країні почнеться до кінця 2020 року.

Медична влади США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna.