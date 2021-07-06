  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Опонента Лукашенка на виборах засудили у Білорусі до 14 років в'язниці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Білоруський опозиційний політик Віктор Бабарико отримав 14 років в'язниці - Опонента Лукашенка на виборах засудили у Білорусі до 14 років в'язниці
    Білоруський опозиційний політик Віктор Бабарико отримав 14 років в'язниці
    Фото: Tut.by

    Покарання оскарженню не підлягає

    Білоруський опозиційний політик і колишній банкір Віктор Бабарико, якого називали одним з головних опонентів Олександра Лукашенка, отримав 14 років в'язниці. Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

    Зазначається, що вирок виніс Верховний суд Білорусі. Покарання оскарженню не підлягає.

    Бабарико намагався взяти участь в президентських виборах в Білорусі в 2020 році і вважався головним суперником Лукашенка. Але за кілька тижнів до голосування його затримали у справі про нібито організацію злочинної групи на базі «Белгазпромбанка» і виведення грошей за кордон.

    Інші фігуранти його справи уклали досудові угоди, Бабарико провину не визнав.

    Прокуратура просила для Бабарико 15 років в'язниці, звинувачуючи його в отриманні незаконних доходів і наявності незадекларованої власності в офшорах, а також в дачі та отриманні хабаря.

    До слова, влада Литви визнала офіс лідерки протестів у Білорусі Світлани Тихановської офіційним дипломатичним представництвом.

    Нагадаємо, Європейський Союз прийняв секторальні санкції проти режиму Лукашенка та бізнесу його сімейного клану.

    Слідом за ЄС секторальні санкції Лукашенку готують Сполучені Штати Америки, запевняє заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, яка публічно називає Лукашенка «бандитом».

    У відповідь диктатор збирається впровадити в країні воєнний стан, на що вже дуже різко відповіла законно обрана глава білоруської держави Світлана Тихановська, яка наразі вимушено перебуває у Вільнюсі.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь прокуратура суд вибори політика в'язниця опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Опонента Лукашенка на виборах засудили у Білорусі до 14 років в'язниці