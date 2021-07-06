Опонента Лукашенка на виборах засудили у Білорусі до 14 років в'язниці

Покарання оскарженню не підлягає

Білоруський опозиційний політик і колишній банкір Віктор Бабарико, якого називали одним з головних опонентів Олександра Лукашенка, отримав 14 років в'язниці. Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Зазначається, що вирок виніс Верховний суд Білорусі. Покарання оскарженню не підлягає.

Бабарико намагався взяти участь в президентських виборах в Білорусі в 2020 році і вважався головним суперником Лукашенка. Але за кілька тижнів до голосування його затримали у справі про нібито організацію злочинної групи на базі «Белгазпромбанка» і виведення грошей за кордон.

Інші фігуранти його справи уклали досудові угоди, Бабарико провину не визнав.

Прокуратура просила для Бабарико 15 років в'язниці, звинувачуючи його в отриманні незаконних доходів і наявності незадекларованої власності в офшорах, а також в дачі та отриманні хабаря.

До слова, влада Литви визнала офіс лідерки протестів у Білорусі Світлани Тихановської офіційним дипломатичним представництвом.

Нагадаємо, Європейський Союз прийняв секторальні санкції проти режиму Лукашенка та бізнесу його сімейного клану.

Слідом за ЄС секторальні санкції Лукашенку готують Сполучені Штати Америки, запевняє заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, яка публічно називає Лукашенка «бандитом».

У відповідь диктатор збирається впровадити в країні воєнний стан, на що вже дуже різко відповіла законно обрана глава білоруської держави Світлана Тихановська, яка наразі вимушено перебуває у Вільнюсі.