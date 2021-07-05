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    Прецедент. Литва надала дипломатичний статус офісу Тихановської

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    Світлана&nbsp;Тихановська і частина її команди базується в Литві з моменту від'їзду з Білорусі - Прецедент. Литва надала дипломатичний статус офісу Тихановської
    Світлана Тихановська і частина її команди базується в Литві з моменту від'їзду з Білорусі
    Фото: urm.lt

    Литва стала першою країною, яка надала офіційний статус опозиції Білорусі в екзилі

    Влада Литви визнало офіс лідерки протестів у Білорусі Світлани Тихановської офіційним дипломатичним представництвом. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Тихановської та пресслужба МЗС Литви.

    «Сьогодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на брифінгу зі Світланою Тихановською заявив про визнання її офісу офіційним представництвом білоруської демократії. Таким чином Литва запустила новий етап делегітимізації режиму», – йдеться в повідомленні.

    Таким чином Литва стала першою країною, яка надала офіційний статус опозиції Білорусі в екзилі. Тихановська і частина її команди базується в Литві з моменту від'їзду з Білорусі.

    В офісу Тихановської також додали, що робота по відкриттю інших офіційних представництв в країнах Євросоюзу вже ведеться.

    Раніше Латвія та Литва відмовилися закуповувати електроенергію у Лукашенка.

    Нагадаємо, Європейський Союз прийняв секторальні санкції проти режиму Лукашенка та бізнесу його сімейного клану.

    Слідом за ЄС секторальні санкції Лукашенку готують Сполучені Штати Америки, запевняє заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, яка публічно називає Лукашенка «бандитом».

    У відповідь диктатор збирається впровадити в країні воєнний стан, на що вже дуже різко відповіла законно обрана глава білоруської держави Світлана Тихановська, яка наразі вимушено перебуває у Вільнюсі.

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    Теги: МЗС Білорусь дипломатія політика Литва Світлана Тихановська
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    Прецедент. Литва надала дипломатичний статус офісу Тихановської