Конституційний суд ухвалив рішення щодо указу про розпуск Ради – офіційно



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Ухвалено Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо конституційності Указу президента«Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів»

Конституційний суд визнав конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту. Про це повідомляє Newsroom на своєму Telegram-каналі.

Як пише в своєму телеграм-каналі депутат Мустафа Найєм, «за це рішення проголосувало 11 суддів, проти - п'ять (а де ще один? утримався чи вийшов у коридор?). Вибори - тепер вже точно 21 липня».



За даними Newsroom, поки що вдалося дізнатися лише прізвища чотирьох з п'яти суддів, які голосували проти. Це Віктор Колісник та Василь Лемак (обидва призначені за квотою екс-президентка Порошенка), Микола Мельник (квота ВР), а також Віктор Кривенко (призначений в КС ще за екс-президента Ющенка).

«Також, ми дізналися, чому результат був 11 на 5: джерела кажуть, що сьогодні у засіданні брали участь 16 з 17 суддів. Сергій Головатий перебуває на засіданні Венеціанської комісії», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

11 червня відбулось відкрите засідання Конституційного суду з цієї справи. Представник президента у КС Федір Веніславський заявив, що коаліція у Верховній Раді не існує вже три роки.



