«Виборчий кодекс». Експерти розкажуть, як голосуватимуть переселенці та трудові мігранти



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Поки документ, який має вступити в силу 1 січня 2020 року, чекає на підпис президента та публікацію, експерти розкажуть про важливі зміни у виборчому законодавстві

У пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) у понеділок, 23 грудня, о 12:00 відбудеться пресконференція на тему: «Виборчий кодекс: як голосуватимуть вимушені переселенці та трудові мігранти».

Запрошені гості: Тетяна Дурнєва, ГО «група впливу» Ольга Айвазовська, «Опора»; Роман Любченко, директор програм Міжнародної фундації виборчих систем, IFES.

19 грудня Верховна Рада України України ухвалила Виборчий кодекс. Після того, як в вересні 2019 року президент України наклав вето на Виборчий кодекс, три місяці в парламенті тривала робота над врахуванням пропозицій Президента. Врешті 330 народних депутатів віддали свої голоси за оновлену версію.

Поки документ, який має вступити в силу 1 січня 2020 року, чекає на підпис президента та публікацію, ми поговоримо про важливі зміни у виборчому законодавстві: як відновити виборчі права внутрішньо переміщених осіб та чи зможуть на місцевих виборах голосувати трудові мігранти? Які зміни передбачає Виборчий кодекс в сфері гендерних квот та доступу людей з інвалідністю до виборів?