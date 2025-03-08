WSJ: Половина людства походить від давньої культури з території України

Село Михайлівка на Херсонщині вчені раніше визначили, як генетичний зародок Ямної культури

Половина населення Землі може простежити своє походження від давньої культури, яка розміщувалася на території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що з результатів ДНК-дослідження стало відомо, що половина людства може походити від Ямної культури, яка була на території України 5 тис. років тому.

Протягом століть історики та лінгвісти шукали колиску індоєвропейців. Команда генетика Гарвардської медичної школи Девіда Райха пояснила. Повідомляється, що раніше на Херсонщині, у селі Михайлівка вчені визначили генетичний зародок Ямної культури.

Йдеться, що саме звідти люди поширилися Євразією, передаючи гени та спосіб життя від Португалії до Монголії.

Дослідники зазначають, що цей процес визначив значну частину світової генетичної та культурної спадщини. Мова Ямної культури не збереглася в письмовій формі, але частково відновлена лігнвістами.

Вказано, що саме вона могла стати «предком» 400 сучасних мов.

Раніше ми писали, що французький науковий журнал назвав один з найвідоміших в Україні археологічних об'єктів – Майданецьке поселення, першим груповим поселенням в історії людства.