Росія готується до війни з НАТО – ISW

Представниця МЗС РФ заявила, що ЄС грає в «небезпечні геополітичні ігри» та нібито відкладає можливість переговорів щодо припинення війни

Росія продовжує поширювати версію про те, що держави-члени Європейського Союзу та Україна нібито прагнуть затягнути та загострити війну, щоб відвернути увагу від власних довгострокових приготувань Росії до війни із Заходом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 7 березня відреагувала на саміт ЄС 6 березня, схарактеризувавши ініціативи Євросоюзу щодо збільшення військових витрат та фінансової допомоги Україні як нібито навмисне розпалювання ескалації між Заходом і Росією й схарактеризувавши ЄС як «мілітаризований союз», який «заточений на завдання стратегічної поразки» Росії. Вона наголосила, що ЄС грає в «небезпечні геополітичні ігри» та нібито відкладає можливість переговорів щодо припинення війни.

Аналітики зазначають, що коментарі Захарової ігнорують зусилля Кремля, що продовжуються, з мобілізації внутрішньої підтримки війни в Україні та виправдовують довгострокові зусилля Росії з мілітаризації російського суспільства, стверджуючи, що РФ веде опосередковану війну із Заходом в Україні та повинна готуватися до майбутньої війни із Заходом.

«Зусилля Росії щодо зміцнення угруповання своїх сил у Білорусі, розширення своїх військових можливостей та мілітаризації свого суспільства у довгостроковій перспективі відображають підготовку Росії до потенційної майбутньої війни з НАТО. Росія розмістила кілька систем ППО С-300 у Білорусі кінці серпня 2021 року й сили повітряно-космічних сил Росії у Білорусі у вересні 2021 року й продовжувала нарощувати свою присутність у Білорусі протягом останніх трьох років», – йдеться. вповідомленні.

Раніше повідомлялося, що громадяни з чотирьох країн вважають, що РФ може напасти на Європу найближчими роками. Такої думки підтримується 60% французів, 68% британців і поляків та 53% німців.

Також вони виступають за продовження підтримки України. Дві третини громадян Великої Британії та Польщі (66%) виступають за продовження допомоги Києву, навіть якщо Сполучені Штати відмовляться від підтримки.

У Франції таких 57%, а в Німеччині – 54%.