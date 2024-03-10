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День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
10 березня – День Державного Гімну України
фото: ДПСУ

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі

10 березня в Україні відзначається День Державного Гімну. У світі святкують Міжнародний день жінок-суддів та Міжнародний день перуки. Віряни вшановують пам’ять вшановують пам'ять мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента.

День Державного Гімну України

День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня фото 1

10 березня українці відзначають День Державного Гімну України, одного з головних символів держави поряд із прапором і гербом. Відзначення цього дня затверджене Кабінетом Міністрів України 7 грудня 2021 року.

Дата обрана не випадково. Саме цього дня у 1865 році в польському місті Перемишль на Шевченкових роковинах уперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського. 

Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський написав слова, а вже потім священник Михайло Вербицький – музику.

15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного Гімну. Тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний Гімн України». Законопроєктом пропонувалося затвердити як Державний національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами першого куплета і приспівом пісні Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна».

Міжнародний день жінок-суддів

День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня фото 2

Щорічно 10 березня відзначається Міжнародний день жінок-суддів (International Day of Women Judges). Цей день має на меті сприяти гендерній рівності та важливості представництва жінок у судовій системі.

Ця подія також відзначає внесок жінок-суддів та їхні зусилля у просуванні верховенства права та правосуддя в усьому світі. Міжнародна асоціація жінок-суддів (IAWJ) ініціювала цей день у 2009 році, щоб заохотити більше жінок продовжувати кар’єру в судовій системі та розв’язувати проблеми, з якими стикаються жінки-судді в багатьох країнах.

Міжнародний день перуки

День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня фото 3

Міжнародний день перуки (International Wig Day), що відзначається 10 березня, є подією з подвійним значенням, з одного боку, заохочує людей з усіх верств суспільства одягнути перуку і прийняти новий образ, хоча б на один день. Однак, це свято – не лише розвага і мода, пов’язані з перуками, але й платформа для підвищення обізнаності причин носіння перук.

Міжнародний день перук був започаткований у 2016 році завдяки творчій ініціативі магазину костюмів у Данії temashop.dk. Ідея полягала в тому, щоб оцінити радість і багатогранність, які перуки приносять у наше життя, а також пролити світло на більш серйозний аспект носіння перук, особливо для тих, хто проходить лікування від раку.

Перуки мають багату історію, яка сягає корінням у стародавні цивілізації, такі як Єгипет, де їх носили для захисту від сонця і для церемоніальних випадків. Протягом століть перуки еволюціонували в стилі, значенні та доступності, ставши основним елементом моди, розваг і рішенням проблеми випадіння волосся.

Яке сьогодні релігійне свято

10 березня в церковному календарі – День мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента. Кодрат народився в III столітті, за часів гоніння на християн. Він рано залишився сиротою, виріс у пустелі, де зустрів християн і прийняв віру. Пізніше Кодрат вивчив грамоту і лікарське мистецтво і часто проводив час у пустелі зі своїми друзями і послідовниками – Кипріаном, Анектом, Крискентом, Діонісієм, Павлом та іншими.

За наказом гонителя християн Декія Кодрата і його друзів схопили і кинули в темницю. Їх змушували зректися християнської віри, піддавали тортурам, але чоловіки залишалися непохитними. Тоді мучеників кинули на поталу звірам, але ті їх не чіпали. Зрештою всіх мучеників відправили на страту. Добровільно за чоловіками йшли на муки і багато святих дружин, серед яких була і Василиса Коринфська, яку стратили разом з іншими.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто робити жодних хірургічних операцій.
  • Не можна робити великі покупки.
  • Краще не відмовляти у допомозі.
  • Не можна влаштовувати гучні розваги, гуляння, співати пісень.

Народні прикмети

  • Швидко пливуть по небу хмари – до теплої, але дощової погоди.
  • Якщо вже повернулися лелеки, то весна вступила в свої права.
  • Хмарне небо вказує на відлигу.
  • Холодний вітер – зима ще кілька днів протримається.
  • Гроза цього дня до великого урожаю.

Пам’ятні події 10 березня

  • 1535 – кораблі Томаса де Берланґи відхилилися зі шляху від Панами до Перу, внаслідок чого були відкриті Галапагоські острови.
  • 1801 – в Англії, Шотландії та Уельсі проведений перший перепис населення.
  • 1830 – початок боротьби горців Дагестану й Чечні за незалежність.
  • 1862 – у США увійшли в обіг перші паперові гроші.
  • 1865 – пісня «Ще не вмерла Україна» вперше публічно прозвучала в Перемишлі, на концерті пам'яті Тараса Шевченка.
  • 1876 – Александер Грем Белл зробив перший успішний телефонний дзвінок.
  • 1878 – у женевській друкарні М. Драгоманова Ф. Вовк і А. Ляхоцький видали кишенькове видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.
  • 1893 – Берег Слонової Кістки став французькою колонією.
  • 1905 – поразкою Росії закінчилась Мукденська битва, наймасштабніша бойова операція, що відбувалась до Першої світової війни.
  • 1906 – у Британії відкрита лінія Бакерлоо (Bakerloo) Лондонського метрополітену.
  • 1910 – у Китаї заборонено рабство.
  • 1910 – перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані «Блеріо».
  • 1943 – німецький фельдмаршал Ервін фон Роммель прибув у бункер під Вінницею для спроби умовити Гітлера евакуювати німецькі війська з Північної Африки.
  • 1943 – розпочалися роботи зі створення ядерної зброї в СРСР.
  • 1945 – відбулося бомбардування Токіо, найкривавіший авіаналіт в історії воєн.
  • 1959 – початок Тибетського повстання місцевих мешканців проти китайської влади.
  • 1975 – в Москві на хокейному матчі СРСР–Канада в тисняві за жувальні гумки загинув 21 вболівальник, 25 потерпілих;
  • 1976 – полька Крістіна Хойновська розпочала перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання.
  • 1990 – з'явилася перша в Києві парафія УАПЦ.
  • 1992 – Україна прийнята до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Єгор, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Ян, Анастасія, Василиса, Галина, Ніка.

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Теги: свята традиції свято

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