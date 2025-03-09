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Польща відповіла на погрози Маска відключити Україні Starlink

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Польща відповіла на погрози Маска відключити Україні Starlink
Інтернет-термінали Starlink відіграли вирішальну роль у гарантуванні безпеки зв’язку під час війни в Україні
фото з відкритих джерел

Starlink для України вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік оплачує міністерство цифровізації Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на припущення американського мільярдера Ілона Маска про розвал українського фронту в разі відключення послуги супутникового зв’язку Starlink, які надає компанія Маска SpaceX. Як інформує «Главком», дипломат прокоментував ситуацію у мережі Х.

«Starlink для України вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік оплачує міністерство цифровізації Польщі. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших», – написав Сікорський.

Раніше 9 березня Ілон Маск назвав Starlink «основою української армії». «Вся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну», – припустив Маск.

Наприкінці лютого Reuters з посиланням на свої джерела повідомила, що американські перемовники, які тиснуть на Київ щодо доступу до критично важливих корисних копалин України, порушили ймовірність обмеження доступу країни до життєво важливої системи супутникового Інтернету Starlink Ілона Маска. Тоді Маск заперечив ці повідомлення.

На тлі занепокоєння щодо можливості використання Starlink українські чиновники заявили, що країна працює над альтернативами американському сервісу. Французький супутниковий оператор Eutelsat Communications веде переговори з Європейським союзом про можливу заміну Starlink в Україні.

Інтернет-термінали Starlink відіграли вирішальну роль у гарантуванні безпеки зв’язку під час війни в Україні. Торік Україна заявила, що приблизно 42 тисячі терміналів працювали в армії, в лікарнях, на підприємствах і в гуманітарних організаціях.

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Теги: Україна Ілон Маск SpaceX послуги переговори погрози відключення обмеження

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