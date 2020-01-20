Опублікований текст законопроєкту Путіна щодо зміни конституції РФ



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15 січня у посланні Федеральним зборам Путін запропонував внести ряд правок до конституції РФ

Президент Росії пропонує Держдумі змінити 22 статті основного закону

Опубліковано пакет документів про поправку до конституції РФ, внесений президентом Росії Володимиром Путіним в Державну думу.

Його розміщено в базі даних Держдуми.

У пакет документів про поправку до конституції увійшли відповідний законопроект і пояснювальна записка до нього, а також розпорядження глави держави і перелік актів федерального законодавства, які підлягають визнанню такими, що втратили чинність при ухваленні законопроекту.

Зокрема, згідно з текстом документа, пропонується змінити 22 статті основного закону РФ (71, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 125 , 128, 129, 132 і 133).

Як повідомлялося, 15 січня у посланні Федеральним зборам Путін запропонував внести ряд правок до Конституції РФ, зокрема, посилити вимоги до кандидатів в президенти Росії, також перерозподілити повноваження між гілками влади, конституційно прописати повноваження такого органу, як Держрада Росії.

Для підготовки конкретних пропозицій про внесення поправок була сформована робоча комісія з 75 осіб, яка вже почала роботу. Путін також запропонував перед ухваленням винести поправки одним пакетом на «всенародне голосування».

Як повідомлялось, Путін має намір закріпити пріоритет конституції РФ над міжнародними договорами та рішеннями.