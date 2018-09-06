Опубліковано відео отруйних випарів в Армянську



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Армянськ, скріншот з відео

Кислотонакопичувач заводу «Кримський титан» доведеться заливати водою сім місяців

Випаровування кислоти в окупованому Росіїю Армянську триває. На його ліквідацію буде потрібно не менше семи місяців.

Як повідомляють «Новини Криму», щоб стабілізувати ситуацію, кислотонакопичувач заводу «Кримський титан» доведеться заливати водою сім місяців.

Відзначається, що для цього підійде тільки прісна вода, від дефіциту якої страждає весь регіон.

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов уточнив, що на подачу води до джерела викидів знадобиться п'ять місяців, ще близько двох займе монтаж труб.

Тим часом викиди в Армянську тривають, жителі знімають отруйні випаровування і діляться ними в соцмережах.

Як відомо, український омбудсмен повідомила ООН про загрозу екологічної катастрофи в Криму.

Раніше розвідка назвала винних у екологічній катастрофі в окупованому Криму.

В середу на адмінмежі з Кримом зафіксовані випадки отруєнь прикордонників, які працюють у безпосередній близькості до заводу Кримський титан» в окупованому Армянську.

Напередодні Слободян заявив, що прикордонникам на межі з Кримом видали спецзахист.

У вівторок стало відомо, що окупанти закрили токсичний завод «Титан», з Армянська почали евакуювати дітей.

На думку Рефата Чубарова, на заводі в Армянську окупанти могли сховати бойові отруйні речовини.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».

Як повідомили 4 вересня російські ЗМІ, роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні. Дітей міста Армянська шкільного віку та дошкільнят з матерями відправили до санаторіїв.

31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.