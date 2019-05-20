Орденоносна Надія Савченко. Скандальна депутатка вразила всіх на інавгурації (фото)



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Нардеп Надія Савченко прийшла на інавгурацію Зеленського з орденами на піджаку Фото: Facebook Mihail Shnayder

Савченко назвала інавгурацію Зеленського «виступом 95 Кварталу»

Позафракційний народний депутат Надія Савченко прийшла на інавгурацію президента України Володимира Зеленського в піджаку, на якому висіли її державні нагороди.

Савченко назвала інавгурацію «виступом 95 Кварталу». Водночас нардеп підтримала рішення, оголошені Зеленським, пише УНІАН.

Як відомо, Савченко має звання Герой України та орден «Золота Зірка», орден «За мужність» III ст., Орден святого великомученика Георгія Побідоносця.

Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.

Броварський міськрайонний суд переніс засідання у справі депутата Надії Савченко та екс-керівника центру звільнення полонених Володимира Рубана на 31 травня через неявку захисників Рубана.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

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