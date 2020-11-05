Оренда житла в Києві: що буде з цінами до кінця року

У Києві щомісяця укладається близько 2 тис. угод про оренду квартир

Ринок оренди житла в Києві страждає від низького попиту, але ціни ростуть

У Києві на ринку оренди житла простоюють близько 12-13 тис. квартир, що майже в два рази більше, ніж на початку карантину. Про це повідомив LIGA.net директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.

Скільки укладається угод

З вересня в столиці здається близько 2 тис. квартир в місяць. Для порівняння, до карантину в Києві укладали близько 3 тис. операцій на місяць, розповідає аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.

Левова частка угод припадає на переїзди орендарів з великих або дорогих квартир в більш скромні апартаменти, зазначає він.

Як змінилася вартість оренди

Проте, ціни ростуть. Як повідомляв «Главком», з настанням адаптивного карантину ціни на довгострокову оренду житла в Києві зросли на 2-26%. Якщо у другому кварталі (квітень-червень) ціни стартували з 6,5 тис. грн за однокімнатні квартири в Деснянському районі та досягали максимальних 45,6 тис. грн за трикімнатні на Печерську, то в третьому кварталі (липень-вересень) діапазон цін склав 7 тис. грн – 49,4 тис. грн.

Але поки що ціни так і не повернулися до докарантинних.

Що буде з цінами до Нового року

Розвиток ситуації залежить від епідеміологічної ситуації, зазначають експерти.

Якщо в Києві не введуть жорсткий карантин, а курс долара продовжить зростання, то до кінця року оренда подорожчає на 7%, прогнозує віце-президент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал.

Якщо карантин посилять, власникам квартир перед новорічними святами доведеться знижувати ціни, щоб отримати орендарів.

«У минулі роки ринок оренди абсолютно завмирав в період з 15 грудня по 15 січня. Думаю, в цьому році все буде ще більш пасивно, якщо епідеміологічна ситуація не покращиться», - розповідає Юлія Курганова, директор ріелторської об'єднання Простір.

В цьому випадку орендодавцям доведеться йти на знижки, наприклад, робити акційну пропозицію на перші два місяці оренди, або спеціальну пропозицію на час карантину.