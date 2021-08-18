«Ощадбанк» отримав дозвіл на ведення грального бізнесу (документ)

Держбанк зможе організувати азартні ігри у чотиризірковому столичному готелі

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала АТ «Державний ощадний банк України» дозвіл, який підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 16 серпня.

Держбанк зможе організувати азартні ігри на другому поверсі столичного готелю Ramada Encore Kyiv (має чотири «зірочки»), що на Столичному шосе, 103, корпус три. Загальна площа готелю, відведена під гральний бізнес, становить 1008,2 кв. м.

(для перегляду натисніть на зображення)

Додамо, що місяць тому Комісія відмовила «Ощадбанку» у цьому дозволі через невідповідності у поданих документах.

Як повідомляли ЗМІ, Комісія з встановлення категорій готелям 4 серпня продовжила розгляд заявок готелів на отримання «зірочок». На засіданні було погоджено 8 заяв, відмовлено – 3, і відправлено на доопрацювання – 2. На засіданні були розглянуті і погоджені три заявки, які з’явилися буквально за годину до засідання. Йдеться про готелі DODO, Ramada Encore Kyiv і «Гранд готель».

Як відомо, за бажанням власники готелів від трьох «зірочок» можуть претендувати на відкриття залів гральних автоматів та казино.