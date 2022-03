Оскар-2022: повний список переможців

Просто зараз у Лос-Анджелесі оголошують всіх переможців головної премії світу кіно

У ніч з 27 на 28 березня відбувається 94-а церемонія вручення премії Оскар.

Захід проходить у Dolby Theater, у Лос-Анджелесі. У 2022 році учасники борються за нагороди в 23 різних категоріях.

Церемонія нагородження премії американської кіноакадемії не оминула своєю увагою війну в Україні, яку розв’язала Росія 32 дні тому. Оскар став ще одним майданчиком, на якому заговорили про Україну.

Повний список переможців премії Оскар 2022:

Найкращий звук: «Дюна»

Найкращий документальний короткометражний фільм: «Королева баскетболу»

The Oscar for Best Documentary Short Subject goes to...

Найкращий монтаж фільму: «Дюна»

Найкращий оригінальний саундтрек: «Дюна» – Ганс Циммер

Найкраща робота художника-постановника: «Дюна»

Найкращий грим та зачіски: «Очі Теммі Фей»

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: «Склоочисник»

Найкращий ігровий короткометражний фільм: «Довге прощання»

Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос («Вестсайдська історія»)

Oscars: Beyonce Kicks Off Show as 'Dune,' 'West Side Story's' Ariana DeBose Score Early Wins

The Oscar for Best Actress in a Supporting Role goes to...

Найкраща операторська робота: «Дюна»

Greig Fraser wins best cineatography at the #Oscars for his work on #Dune



See the full list of winners:

Найкращі візуальні ефекти: «Дюна»

The Oscar for Best Visual Effects goes to...

Найкращий анімаційний фільм: «Енканто»

Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур (Кода)

Найкращий іноземний фільм: «Сядь за кермо моєї машини» (Японія)

Найкращий костюм: Круелла

«It does give a bit of fun and joy.« - Jenny Beavan, winner of Costume Deisgn for 'Cruella'.





Quite fabulous! Congratulations to Jenny Beavan for winning the Academy Award for Best Costume Design for #Cruella!

Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст

The Oscar for Best Original Screenplay goes to...





Найкращий адаптований сценарій: Кода

Найкращий документальний повнометражний фільм: Літо соула

The Oscar for Best Documentary Feature goes to...

Найкраща оригінальна пісня: No Time To Die – «007: Не час помирати»

Найкращий режисер: Джейн Кемпіон (У руках пса)

The Oscar for Best Directing goes to...

Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт (Король Річард)

The Oscar for Best Actor in a Leading Role goes to...

Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн (Очі Теммі Фей)

The Oscar for Best Actress in a Leading Role goes to...

Найкращий фільм: Кода

Цьогоріч церемонія вручення Оскара пройшла у традиційному форматі з червоною доріжкою. На захід запросили 2,5 тис. гостей, включаючи номінантів.Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс.

Нагадаємо, американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України.