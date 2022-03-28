Оскар-2022: повний список переможців
Просто зараз у Лос-Анджелесі оголошують всіх переможців головної премії світу кіно
У ніч з 27 на 28 березня відбувається 94-а церемонія вручення премії Оскар.
Захід проходить у Dolby Theater, у Лос-Анджелесі. У 2022 році учасники борються за нагороди в 23 різних категоріях.
Церемонія нагородження премії американської кіноакадемії не оминула своєю увагою війну в Україні, яку розв’язала Росія 32 дні тому. Оскар став ще одним майданчиком, на якому заговорили про Україну.
Повний список переможців премії Оскар 2022:
Найкращий звук: «Дюна»
Найкращий документальний короткометражний фільм: «Королева баскетболу»
The Oscar for Best Documentary Short Subject goes to... #Oscars pic.twitter.com/6Zo68X0fro— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022
Найкращий монтаж фільму: «Дюна»
Найкращий оригінальний саундтрек: «Дюна» – Ганс Циммер
Найкраща робота художника-постановника: «Дюна»
Найкращий грим та зачіски: «Очі Теммі Фей»
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: «Склоочисник»
Найкращий ігровий короткометражний фільм: «Довге прощання»
Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос («Вестсайдська історія»)
Oscars: Beyonce Kicks Off Show as ‘Dune,’ ‘West Side Story’s’ Ariana DeBose Score Early Wins (Updating) https://t.co/eZi2D5AFO2— The Hollywood Reporter (@THR) March 28, 2022
The Oscar for Best Actress in a Supporting Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/uFBNyTThG0— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022
Найкраща операторська робота: «Дюна»
Greig Fraser wins best cineatography at the #Oscars for his work on #Dune— The Hollywood Reporter (@THR) March 28, 2022
See the full list of winners: https://t.co/SVaIJwWRTo pic.twitter.com/3dMBKinyHH
Найкращі візуальні ефекти: «Дюна»
The Oscar for Best Visual Effects goes to... #Oscars pic.twitter.com/OGdWD84jcr— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022
Найкращий анімаційний фільм: «Енканто»
Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур (Кода)
#CODA's Troy Kotsur has won best supporting actor at the #Oscars https://t.co/SVaIJwWRTo pic.twitter.com/xr0SlfjkWw— The Hollywood Reporter (@THR) March 28, 2022
Найкращий іноземний фільм: «Сядь за кермо моєї машини» (Японія)
#DriveMyCar wins best international feature at the #Oscars— The Hollywood Reporter (@THR) March 28, 2022
See all of tonight's winners: https://t.co/SVaIJwWRTo pic.twitter.com/bdPTx0hKK5
Найкращий костюм: Круелла
«It does give a bit of fun and joy.« - Jenny Beavan, winner of Costume Deisgn for 'Cruella'. pic.twitter.com/ZwjrlcN9ga— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022
Quite fabulous! Congratulations to Jenny Beavan for winning the Academy Award for Best Costume Design for #Cruella! #Oscars pic.twitter.com/j5ubRUXFUz— Cruella (@cruella) March 28, 2022
Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст
The Oscar for Best Original Screenplay goes to... #Oscars pic.twitter.com/JNBSUf4uW5— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022
Найкращий адаптований сценарій: Кода
Найкращий документальний повнометражний фільм: Літо соула
The Oscar for Best Documentary Feature goes to... #Oscars pic.twitter.com/1BkuPDGHye— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022
Найкраща оригінальна пісня: No Time To Die – «007: Не час помирати»
Найкращий режисер: Джейн Кемпіон (У руках пса)
The Oscar for Best Directing goes to... #Oscars pic.twitter.com/sDJjv6DYOf— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022
Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт (Король Річард)
The Oscar for Best Actor in a Leading Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/yEH5RLzxh2— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022
Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн (Очі Теммі Фей)
The Oscar for Best Actress in a Leading Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/Yny0Mxj9Yr— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022
Найкращий фільм: Кода
Цьогоріч церемонія вручення Оскара пройшла у традиційному форматі з червоною доріжкою. На захід запросили 2,5 тис. гостей, включаючи номінантів.Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс.
Нагадаємо, американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України.