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    Оскар-2022: повний список переможців

    У номінації &laquo;Найкраща жіноча роль другого плану&raquo;&nbsp;перемогла&nbsp;Аріана ДеБос - Оскар-2022: повний список переможців
    У номінації «Найкраща жіноча роль другого плану» перемогла Аріана ДеБос
    фото з відкритих джерел

    Просто зараз у Лос-Анджелесі оголошують всіх переможців головної премії світу кіно

    У ніч з 27 на 28 березня відбувається 94-а церемонія вручення премії Оскар.

    Захід проходить у Dolby Theater, у Лос-Анджелесі. У 2022 році учасники борються за нагороди в 23 різних категоріях.

    Церемонія нагородження премії американської кіноакадемії не оминула своєю увагою війну в Україні, яку розв’язала Росія 32 дні тому. Оскар став ще одним майданчиком, на якому заговорили про Україну.

    Повний список переможців премії Оскар 2022:

    Найкращий звук: «Дюна»

    Найкращий документальний короткометражний фільм: «Королева баскетболу»

    Найкращий монтаж фільму: «Дюна»

    Найкращий оригінальний саундтрек: «Дюна» – Ганс Циммер

    Найкраща робота художника-постановника: «Дюна»

    Найкращий грим та зачіски: «Очі Теммі Фей»

    Найкращий анімаційний короткометражний фільм: «Склоочисник»

    Найкращий ігровий короткометражний фільм: «Довге прощання»

    Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос («Вестсайдська історія»)

    Найкраща операторська робота: «Дюна»

    Найкращі візуальні ефекти: «Дюна»

    Найкращий анімаційний фільм: «Енканто»

    Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур (Кода)

    Найкращий іноземний фільм: «Сядь за кермо моєї машини» (Японія)

    Найкращий костюм: Круелла


    Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст


    Найкращий адаптований сценарій: Кода

    Найкращий документальний повнометражний фільм: Літо соула

    Найкраща оригінальна пісня: No Time To Die – «007: Не час помирати»

    Найкращий режисер: Джейн Кемпіон (У руках пса)

    Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт (Король Річард)

    Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн (Очі Теммі Фей)

    Найкращий фільм: Кода

    Цьогоріч церемонія вручення Оскара пройшла у традиційному форматі з червоною доріжкою. На захід запросили 2,5 тис. гостей, включаючи номінантів.Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс.

    Нагадаємо, американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України.

    Теги: кіно фільм Оскар пісня
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    Оскар-2022: повний список переможців