Американський актор Роберт Патрік підтримав Україну (відео)

Актор Роберт Патрік добре знайомий з Україною та Карпатами

Головні «термінатори» кіно виступили за Україну

Ще одна зірка кіно вирішила підтримати українців у цей непростий час.

Актор Роберт Патрік, який зазвичай грає поганців (найвідоміша роль − це термінатор Т-1000 з к/ф «Термінатор-2»), у реальному житті стає на бік правди.

«Ви змушені захищати свою країну від агресії сил зла, росіян. Мої думки та молитви з вами!», − каже чоловік.

У своєму зверненні він наголосив на тому, що український народ може розраховувати на його підтримку. Крім молитов, Патрік готовий і до дієвих вчинків. Зокрема, він готовий допомагати благодійним організаціям, які зараз підтримують Україну.

Відзначимо, що актор у 2018 році також зіграв одну з ролей у стрічці українського режисера Ахтема Сеітаблаєва «Захар Беркут», яка знімалася у Карпатах.

Нагадаємо, голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян щодо війни в Україні.

«Я люблю російських людей, тому маю сказати вам правду», – підписав свою посаду в соцмережі Шварценеггер.

За словами Шварценеггера, російська влада не говорить росіянам про наслідки цієї війни для Росії.