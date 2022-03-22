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    Американський актор Роберт Патрік підтримав Україну (відео)

    Актор Роберт Патрік добре знайомий з Україною та Карпатами - Американський актор Роберт Патрік підтримав Україну (відео)
    Актор Роберт Патрік добре знайомий з Україною та Карпатами
    кадр з фільму «Захар Беркут»

    Головні «термінатори» кіно виступили за Україну

    Ще одна зірка кіно вирішила підтримати українців у цей непростий час.

    Актор Роберт Патрік, який зазвичай грає поганців (найвідоміша роль − це термінатор Т-1000 з к/ф «Термінатор-2»), у реальному житті стає на бік правди.

    «Ви змушені захищати свою країну від агресії сил зла, росіян. Мої думки та молитви з вами!», − каже чоловік.

    У своєму зверненні він наголосив на тому, що український народ може розраховувати на його підтримку. Крім молитов, Патрік готовий і до дієвих вчинків. Зокрема, він готовий допомагати благодійним організаціям, які зараз підтримують Україну.

    Відзначимо, що актор у 2018 році також зіграв одну з ролей у стрічці українського режисера Ахтема Сеітаблаєва «Захар Беркут», яка знімалася у Карпатах.

    Нагадаємо, голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян щодо війни в Україні.

    «Я люблю російських людей, тому маю сказати вам правду», – підписав свою посаду в соцмережі Шварценеггер.

    За словами Шварценеггера, російська влада не говорить росіянам про наслідки цієї війни для Росії.

    Теги: росія окупанти кіно війна Україна актор окупація #stoprussia
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    Американський актор Роберт Патрік підтримав Україну (відео)