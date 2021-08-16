Світові авіакомпанії призупинили польоти над Афганістаном

«Міжнародні авіалінії України» заявили, що українські літаки облітатимуть територію Афганістану на рейсах до Делі

Управління цивільної авіації Афганістану повідомило, що повітряний простір Кабула був переданий військовим, які закрили його для прольоту будь-яких цивільних літаків.

«Кабульський повітряний простір передано військовим. Повідомляйте літаки, що пролітають, про необхідність змінювати маршрут», – йдеться у міжнародному авіаційному повідомленні NOTAM.

Наразі повітряний простір столиці Афганістану можуть використовувати лише військові літаки.

Водночас Міністерство оборони США заявило, що контроль над повітряним рухом Кабула візьмуть американські військові, передає CNN.

«Завтра і найближчими днями ми вивеземо з країни тисячі американських громадян, які проживали в Афганістані, а також місцевий персонал місії США в Кабулі та їхні сім'ї та інших особливо вразливих громадян Афганістану», — йдеться у спільній заяві Державного департаменту та Міноборони країни.

Відомства також повідомили, що за попередні два тижні до США прибули вже 2000 людей, які мають право на спеціальні міграційні візи і ще кілька тижнів необхідно евакуювати.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» вже заявила, що українські літаки облітатимуть територію Афганістану на рейсах до Делі (Індія).

United Airlines, British Airways та Virgin Atlantic вже припинили використовувати повітряний простір Афганістану після того, як повстанці взяли під контроль президентський палац у Кабулі. Від прольоту над країною відмовилися польська авіакомпанія LOT, індійська Air India і молдовська Terra Avia.

Обмеження на польоти низка країн почали запроваджувати ще в липні. Так, Федеральна авіаційна адміністрація США заборонила своїм авіаперевізникам літати на висоті нижче за 8 тисяч метрів в районі Кабула за випадком рейсів до столиці країни. Рішення було ухвалено через «ризики, які створює екстремістська діяльність», – передає AlJazeera.

Канада, Велика Британія, Німеччина та Франція також радили своїм літакам дотримуватися висоти понад 7600 метрів. За даними Міжнародної організації цивільної авіації, будь-яка зброя, як, наприклад, переносний зенітно-ракетний комплекс, здатна обстріляти літак у повітрі, може атакувати цілі на висоті «не менше 7600 метрів».

Представники Korean Air Lines заявили, що компанія використовувала повітряний простір Афганістану винятково для вантажних перевезень, однак, враховуючи ситуацію, тепер ці рейси здійснюватимуться на більшій висоті.

Тайванська авіакомпанія China Airlines заявила, що стежить за ситуацією і за необхідності відрегулює маршрути польотів відповідно до інструкцій повітряного простору США та ЄС, однак інший деталей перевізник не надав.

Наразі кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла. Дипломати формують список громадян, які потребують евакуації.

Нагадаємо, сьогодні Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.

До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

Станом на сьогодні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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