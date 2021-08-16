Ситуацію в аеропорту Кабула показали з космосу (фото)

Зараз літаки з аеропорту не вилітають

Поблизу аеропорту зібралися тисячі автівок та сотні людей

Супутник Maxar Technologies зняв нинішню ситуацію в Афганістані з людьми, які перебувають біля аеропорту і на злітно-посадковій смузі. Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

Зображення були зроблені 16 серпня о 10:36 ранку за місцевим часом. На них зображені тисячі людей біля аеропорту, а також сотні машин, що застрягли в заторах. Усі вони намагаються пробитися до літаків, щоб покинути країну, яку захопили таліби.

На фоні ускладнення ситуації в Кабулі Пентагон ухвалив рішення про перекидання до Афганістану ще 1000 військових. Наразі, як повідомляє Sky News, літаки з аеропорту не вилітають. Афганці зайняли територію злітно-посадкових смуг, через що неможливо злетіти чи приземлитися.

Нагадаємо, 15 серпня почалася евакуація співробітників посольства з Афганістану. В Україну також повернулося 80 чоловік, з яких 8 українців.

Щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть.

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