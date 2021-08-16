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    Ситуацію в аеропорту Кабула показали з космосу (фото)

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    Зараз літаки з аеропорту не вилітають - Ситуацію в аеропорту Кабула показали з космосу (фото)
    Зараз літаки з аеропорту не вилітають
    Фото Maxar technologies

    Поблизу аеропорту зібралися тисячі автівок та сотні людей

    Супутник Maxar Technologies зняв нинішню ситуацію в Афганістані з людьми, які перебувають біля аеропорту і на злітно-посадковій смузі. Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

    Зображення були зроблені 16 серпня о 10:36 ранку за місцевим часом. На них зображені тисячі людей біля аеропорту, а також сотні машин, що застрягли в заторах. Усі вони намагаються пробитися до літаків, щоб покинути країну, яку захопили таліби.

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    Фото Maxar technologies
    Фото Maxar technologies
    Фото Maxar technologies
    Фото Maxar technologies

    На фоні ускладнення ситуації в Кабулі Пентагон ухвалив рішення про перекидання до Афганістану ще 1000 військових. Наразі, як повідомляє Sky News, літаки з аеропорту не вилітають. Афганці зайняли територію злітно-посадкових смуг, через що неможливо злетіти чи приземлитися.

    Нагадаємо, 15 серпня почалася евакуація співробітників посольства з Афганістану. В Україну також повернулося 80 чоловік, з яких 8 українців.

    Щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть.

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    Теги: Афганістан чоловік евакуація
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    Ситуацію в аеропорту Кабула показали з космосу (фото)