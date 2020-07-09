Освітній омбудсмен розказав, чи потрібно робити зауваження учням, які на перервах спілкуються російською



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Мовний конфлікт набув нового розголосу через участь в телеуроках російськомовних шоуменів та телеведучих

Навчання в школах має відбуватися виключно державною мовою. На цьому наголосив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю «Главкому».

«Давайте розрізняти те, що відбувається під час навчального процесу та поза його межами. Я, наприклад, займаю принципову позицію, що освітній процес має відбуватися державною мовою. Тепер стосовно того, чи робити зауваження: а скажіть, будь ласка, яка користь від тих зауважень? Такі зауваження призведуть лише до конфліктів і негативного ставлення до того, хто повчає», – підкреслив Горбачов.

Освітній омбудсмен наголосив, що методи насильницького впровадження можуть дати короткотерміновий ефект, але ніколи не сформулюють усвідомленої позиції і внутрішнього переконання.

«Цінності не можна вбити в голову – їх можна лише виховати», – зауважив Горбачов.

Нагадаємо, навесні відбувся онлайн-урок з хімії для учнів сьомого класу, в якому зірковим гостем був телеведучий-гуморист Ігор Ласточкін. Батьків обурило те, що Ласточкін розмовляв російською мовою, а вчитель не зробив жодного зауваження. У мережі обурилися, що Міносвіти та Офіс президента випустили в ефір урок на тему «Вода», який перетворився на глузування з української мови.



Також був проведений онлайн-урок з англійської мови для учнів восьмого класу, в якому зірковим гостем «Всеукраїнської школи онлайн» став шоумен і хореограф Дмитро Коляденко. Шоумен сказав лише пару фраз англійською, далі перейшов на російську.



Протягом онлайн-навчання українці звернули увагу на низку помилок вчителів. Зауважимо, що уроки виходили не в прямому ефірі, а у записі. Тобто автори проєкту мали змогу перезаписати відео без помилок, але на момент трансляції уроків по телебаченню вони цього не зробили.