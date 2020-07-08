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    Наука та освіта

    «Навчання без зворотного зв’язку». Освітній омбудсмен висловив своє ставлення до онлайн-школи

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    «Навчання без зворотного зв’язку». Освітній омбудсмен висловив своє ставлення до онлайн-школи

    Перші відеоуроки вчителі знімали без редагування та монтажу

    Онлайн-школи – це асинхронне навчання, без зворотного зв’язку, однак це дозволило забезпечити дітям можливість вчитися в умовах тривалого карантину. На цьому наголосив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю «Главкому».

    «Це гарне рішення в умовах, коли нічого кращого швидко зробити не вдалося. Це непогане, але, звичайно, неідеальне рішення для того, щоб хоча б частково забезпечувати дітям можливість отримувати інформацію, вчитись», – підкреслив Горбачов.

    За словами омбудсмена, якість відеоуроків була різною, спочатку були певні проблеми з підготовкою, оскільки вчителі немали відповідного досвіду.

    «Мені розповідали колеги, що зйомки перших уроків взагалі йшли в ефір практично без редагування та монтажу. Звичайно, що в цих умовах помилки були майже неминучі, але вже за кілька тижнів процес налагодили – якість телеуроків стала цілком прийнятною», – зазначив Горбачов.

    Нагадаємо, 12 березня 2020 року в Україні був запроваджений карантин для усіх закладів освіти. Терміни карантину згодом кілька разів подовжувались через несприятливу епідеміологічну ситуацію в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти.

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