«Навчання без зворотного зв’язку». Освітній омбудсмен висловив своє ставлення до онлайн-школи



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Перші відеоуроки вчителі знімали без редагування та монтажу

Онлайн-школи – це асинхронне навчання, без зворотного зв’язку, однак це дозволило забезпечити дітям можливість вчитися в умовах тривалого карантину. На цьому наголосив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю «Главкому».

«Це гарне рішення в умовах, коли нічого кращого швидко зробити не вдалося. Це непогане, але, звичайно, неідеальне рішення для того, щоб хоча б частково забезпечувати дітям можливість отримувати інформацію, вчитись», – підкреслив Горбачов.

За словами омбудсмена, якість відеоуроків була різною, спочатку були певні проблеми з підготовкою, оскільки вчителі немали відповідного досвіду.

«Мені розповідали колеги, що зйомки перших уроків взагалі йшли в ефір практично без редагування та монтажу. Звичайно, що в цих умовах помилки були майже неминучі, але вже за кілька тижнів процес налагодили – якість телеуроків стала цілком прийнятною», – зазначив Горбачов.

Нагадаємо, 12 березня 2020 року в Україні був запроваджений карантин для усіх закладів освіти. Терміни карантину згодом кілька разів подовжувались через несприятливу епідеміологічну ситуацію в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти.