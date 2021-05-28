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    Коронавірус відступає. В Києві за добу виявлено менш як 400 хворих

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    Цього тижня в Києві спостерігається покращення коронавірусної ситуації - Коронавірус відступає. В Києві за добу виявлено менш як 400 хворих
    Цього тижня в Києві спостерігається покращення коронавірусної ситуації
    Фото: УП

    Минулої доби від коронавірусної хвороби померли 15 киян

    а минулу добу, 27 травня, у Києві коронавірус виявлено у 384 людей. Це на 69 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 26 травня було 454 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 205901 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 161908 осіб (за добу 27 травня 4180)
    • померли 5070 осіб (за добу 15)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 124799 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 221 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 194 особи.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 117862 особи (за добу 27 травня 684)
    • померли 2670 людей (за добу 8)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2196673 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 27 травня зафіксовано 3306 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

    Нагадаємо, за добу 25 травня в Києві виявили 454 хворих на коронавірус, померли 11 осіб.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Коронавірус відступає. В Києві за добу виявлено менш як 400 хворих