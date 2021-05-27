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    Радуцький назвав головну проблему із запуском в Україні «паспортів вакцинації»

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    У Раді відзначили низький темп імунізації від коронавірусу в&nbsp;Україні&nbsp; - Радуцький назвав головну проблему із запуском в Україні «паспортів вакцинації»

    У Раді відзначили низький темп імунізації від коронавірусу в Україні 

    В уряді запевняють, що українські сертифікати будуть відповідати всім стандартам ЄС

    Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що головна проблема з запуском в Україні паспорта Covid-вакцинації – низький темп імунізації від коронавірусу.

    «Я бачу тільки одну складність – це дуже низькі темпи вакцинації, на мою думку. Новий міністр охорони здоров'я взяв на себе дуже серйозне зобов'язання, що до кінця літа має бути провакциновано п’ять мільйонів осіб», – сказав він в ефірі телеканалу «Дом».

    За словами Радуцького, технічна можливість це зробити є.

    «З огляду на те, що вже прибула партія Pfizer, і у міністра на кожен день є план із прибуття вакцин на територію України», – сказав він.

    Зазначимо, 27 травня Зеленський і глава Єврокомісії обговорили, коли українці знову вільно їздитимуть до ЄС.

    Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

    Напередодні прем'єр розповів, коли в Україні запустять паспорти вакцинації. Також МОЗ пояснив, де українці зможуть отримати «паспорт вакцинації».

    Зазначимо, Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти Covid-19 на гуманізованих дріжджах. Українська вакцина буде значно дешевшою за імпортну, оскільки середовище не вибагливе.

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    Теги: Верховна Рада паспорт політика Україна щеплення вакцинація коронавірус Михайло Радуцький
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    Радуцький назвав головну проблему із запуском в Україні «паспортів вакцинації»