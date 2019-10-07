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    Отруєння на Буковині: 52 особи залишаються у лікарнях

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    Отруєння на Буковині: 52 особи залишаються у лікарнях

    Серед потерпілих - 12 дітей

    У Чернівецькій області в лікарні залишаються, через отруєння на весіллі, на стаціонарному лікуванні 52 особи, з них 12 дітей).

    Про це повідомляє ДСНС України.

    «Станом на 7 год. 7 жовтня в лікувальних закладах з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 52 особи (з них 12 дітей), які 29-30 вересня вживали їжу на весіллі в ресторані «Оскар» смт Путила», - йдеться у повідомленні.

    Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

    Раніше повідомлялося про 72 госпіталізованих через отруєння на весіллі в ресторані «Оскар» смт Путила.

    Разом з тим, інше масове отруєння сталося в Чернівецькій області в смт Красноїльськ.

    Раніше в училищі Конотопа сталося масове отруєння студентів.Поліцейські встановили, що всі, хто звернувся за допомогою, - це юнаки віком від 15 до 18 років. За словами потерпілих, протягом дня вони вживали їжу як у їдальні навчального закладу, так і в міських закладах громадського харчування.


     

    отруєння їжа весілля лікарня Чернівецька область харчування
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