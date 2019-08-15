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    Отруєння в Солсбері: поліція Британії заявила про ще одну жертву

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    Британські поліцейські біля будинку Сергія Скрипаля у Солсбері - Отруєння в Солсбері: поліція Британії заявила про ще одну жертву
    Британські поліцейські біля будинку Сергія Скрипаля у Солсбері

    Постраждав місцевий поліцейський з графства Вілтшер, який не захотів розголошувати своє ім'я публіці

    Унаслідок контакту з нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку застосували російські співробітники ГРУ для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері, постраждав ще один поліцейський

    Про це йдеться у заяві детективів Контртерористичного підрозділу британської поліції, яку опублікувала кореспондент LBC Рейчел Венабелс у Twitter.

    «Детективи Контртерористичного підрозділу, які розслідували атаку з «Новачком» у Солсбері, підтвердили наявність слідів нервово-паралітичної речовини в зразках крові поліцейського», - йдеться у заяві.

    Як зазначається, постраждав місцевий поліцейський з графства Вілтшер, який не захотів розголошувати своє ім'я публіці.

    Повідомляється, що офіцер поліції, який приїхав на виклик щодо отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері минулого року, натрапив на незначну дозу «Новачка».

    Після отримання необхідної медичної допомоги він повернувся до виконання своїх обов'язків.

    Як повідомляє Independent, раніше було тільки відомо про одного місцевого поліцейського Ніка Бейлі, який сконтакував з «Новачком» і потрапив до лікарні.

    Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.

     

    отруєння
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