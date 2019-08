Отруєння в Солсбері: поліція Британії заявила про ще одну жертву

Постраждав місцевий поліцейський з графства Вілтшер, який не захотів розголошувати своє ім'я публіці

Унаслідок контакту з нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку застосували російські співробітники ГРУ для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері, постраждав ще один поліцейський

Про це йдеться у заяві детективів Контртерористичного підрозділу британської поліції, яку опублікувала кореспондент LBC Рейчел Венабелс у Twitter.

«Детективи Контртерористичного підрозділу, які розслідували атаку з «Новачком» у Солсбері, підтвердили наявність слідів нервово-паралітичної речовини в зразках крові поліцейського», - йдеться у заяві.

Як зазначається, постраждав місцевий поліцейський з графства Вілтшер, який не захотів розголошувати своє ім'я публіці.

Повідомляється, що офіцер поліції, який приїхав на виклик щодо отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері минулого року, натрапив на незначну дозу «Новачка».

Після отримання необхідної медичної допомоги він повернувся до виконання своїх обов'язків.

Police just confirmed that a second police Officer was ALSO poisoned with small amounts of Novichok in the attack on the Skripals in Salisbury last year. pic.twitter.com/AvwV7BMxmD