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    Підозрюваний у нападі на Балуха намагався втекти: нові деталі справи

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    Володимира Балуха&nbsp;побили 8 вересня вночі&nbsp; - Підозрюваний у нападі на Балуха намагався втекти: нові деталі справи
    Володимира Балуха побили 8 вересня вночі 

    Начальник поліції Києва розповів подробиці нападу на Володимира Балуха

    Підозрюваний у нападі на колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха намагався втекти від поліції.

    Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» заступник голови Нацполіції України, начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

    «Це тяжкий злочин. Особа намагалася втекти, коли до нього прийшли поліцейські, чітко розуміючи зі ЗМІ, чому», – зауважив він.

    За словами начальника поліції Києва, є свідчення, що конфлікт між потерпілим і зловмисником виник несподівано.

    «Це покази свідків і самого підозрюваного. Коли ми зможемо поспілкуватися з потерпілим, можливо, буде інша картина», – уточнив він.

    Як відомо, підозрюваного в нападі на Балуха арештували без права застави.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії. 8 вересня  Балуха прооперували

    Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події. 

    18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. 

    Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

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