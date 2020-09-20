Підозрюваний у нападі на Балуха намагався втекти: нові деталі справи



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Володимира Балуха побили 8 вересня вночі

Начальник поліції Києва розповів подробиці нападу на Володимира Балуха

Підозрюваний у нападі на колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха намагався втекти від поліції.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» заступник голови Нацполіції України, начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Це тяжкий злочин. Особа намагалася втекти, коли до нього прийшли поліцейські, чітко розуміючи зі ЗМІ, чому», – зауважив він.

За словами начальника поліції Києва, є свідчення, що конфлікт між потерпілим і зловмисником виник несподівано.

«Це покази свідків і самого підозрюваного. Коли ми зможемо поспілкуватися з потерпілим, можливо, буде інша картина», – уточнив він.

Як відомо, підозрюваного в нападі на Балуха арештували без права застави.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії. 8 вересня Балуха прооперували.

Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.

Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.